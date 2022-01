No existe autorización para aumentar las pensiones escolares; autoridades se reunirán con dueños de colegios particulares

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Educación comunicó la mañana de este lunes que aún no existe autorización para el incremento de pensiones en los colegios particulares. Esta semana habrá reuniones para definir un porcentaje.

“En el transcurso de esta semana vamos a ir definiendo reuniones conjuntas con los propietarios de las unidades educativas privadas y con los representantes de padres de familia, para que podamos acordar”, dijo el titular del área, Édgar Pary.

Remarcó que, hasta que no exista una definición se mantienen los parámetros de la gestión pasada, donde se fijaron descuentos que iban del 5 al 35 por ciento, mientras que en 2020 el alza llegó al 2 por ciento.

“En este momento no hay ninguna instrucción de subida de pensiones, no hay nada hasta ahora, se mantiene lo que estaba establecido en 2021, nos iremos reuniendo para poder determinar cómo vamos a trabajar, incremento hasta ahora no hay nada, es cero”, remarcó.

Pary detalló que la modalidad en la que se impartirán las clases será un aspecto determinante y se espera que entre el 20 y el 25 de enero se tenga definido cómo arrancará la gestión, si de forma presencial, semipresencial o a distancia.

“Puede ocurrir que alguna unidad educativa quiera hacer subir, si existiera ese tema, denuncien, inmediatamente nosotros intervendremos”, dijo el ministro, que confirmó que el 17 de enero se abren las inscripciones y el 1 de febrero se inician las clases.