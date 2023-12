No habrá proceso contra Holguín y será arrestado 48 horas en La Paz

Del Castillo, en conferencia de prensa, informó que la agresión que cometió Holguín no amerita más que un arresto y no así un proceso disciplinario. El ministro aseguró que el capitán Lara no es una víctima. E incluso, el presidente Luis Arce brindó su apoyo al coronel, aunque cuestionó su actitud contra Lara. No obstante, afirmó que la llave aplicada contra Lara “fue un exabrupto”.