No hay acuerdo en la reunión del transporte pesado con el ministro Montaño; se espera una solución en el encuentro con Arce

Más de 13 horas duró la reunión entre representantes del transporte pesado y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y otras autoridades gubernamentales. No se llegó a ningún acuerdo y se espera que el encuentro entre la dirigencia de la Cámara de Transporte Pesado y el presidente del país, Luis Arce, consiga la llave para evitar el bloqueo de caminos anunciados para este lunes, 17 de junio.



En una breve conferencia de prensa el Gobierno quiso dar una lectura positiva de la reunión y sostuvo que se acordaron, no se detalló, ocho puntos con los transportistas. Pero no se habló nada sobre la suspensión de las medidas de presión.



Montaño destacó que uno de los acuerdos es que los representantes de la CBT serán recibidos en la sede de Gobierno, por el presidente Arce.

“Hay buenas noticias, se avanzó en el tema de diésel, de Diprove e importación. Mientras haya una mesa de diálogo se debe agotar todas las instancias para llegar a un acuerdo”.



El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Héctor Mercado, en comunicación con EL DEBER, explicó que durante el encuentro se abordaron diferentes temas como la escasez de dólares, la falta de diésel y el desempeño de algunas autoridades como el la de la titular de la Aduana Nacional de Bolivia y la del presidente del Servicio Nacional de Impuestos.