No hay diálogo a cuatro días de finalizar el plazo; Gobierno y Santa Cruz endurecen posturas por el censo

El 21 de octubre (viernes) finaliza el plazo establecido por el cabildo cruceño al Gobierno para que dé una respuesta positiva al censo en 2023 y no en 2024, como actualmente establece el cronograma de actividades que sigue el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A cuatro días de esa fecha, no hay un acercamiento entre autoridades del Ejecutivo y representantes del comité interinstitucional cruceño. Al contrario, se endurecen las posturas y se comienza a organizar la medida de presión .

“No es con amenazas, no es con confrontación. Ustedes fueron elegidos para darle solución a los problemas del país y de la región. Si ellos van a organizar grupos de choque o cabildos solo para buscar la confrontación solamente están sirviendo a su partido y no a los intereses del pueblo”, afirmó el titular académico.