“No he vuelto a mi casa desde hace 14 días para cuidar a mi familia”: la concejal de Cochabamba que pide que cese el acoso político en su contra

“No he vuelto a mi casa desde hace 14 días para cuidar a mi familia. Hay mucho temor en mi familia. Donde vamos hay afiches, pasacalles que nos dicen tránsfugas, nos han dicho que somos unas prostitutas de la política y que hemos vendido nuestra honra. El alcalde dice que hemos vendido la mano que nos ha dado de comer, tratándonos de manera despectiva”, dijo Cabrera.

“Desde el primer día de la elección, el 3 de mayo, intenté reunirme con el Alcalde, pero lamentablemente la respuesta fue la siguiente: ‘Si quieren hablar conmigo, tienen 15 minutos para renunciar’” , lamentó la concejal, quien aseguró que no se alejó de Súmate.

“Soy concejal de Súmate; he sido electa bajo está línea y en ningún momento me voy a alejar de la misma. Espero que en algún momento podamos llegar a una solución, porque no es verdad que estemos yendo contra el voto de Cochabamba”, afirmó.