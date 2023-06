“No les conviene que me jalen la lengua”: concejal masista amenaza con revelar “instrucciones” de Evo Morales

Después de la violencia desatada la mañana de este martes en el Concejo Municipal de Cochabamba, el concejal masista Joel Flores aseguró que los parlamentarios del ala 'evista' son los responsables de "enviar" a las personas que causaron disturbios en su despacho. En ese sentido, les advirtió que "es mejor que estén calladitos" porque, de lo contrario, revelaría supuestas "instrucciones" que habría recibido del propio Evo Morales.



"Están obsesionados con Joel Flores, no sé qué tanto miedo tienen los diputados y senadores. Falta que hable el compañero Evo Morales (...) Más bien, quiero advertirles. No me jalen la lengua estos voceros de Evo Morales. Cuidado que diga la verdad de la última reunión que hemos tenido con el hermano Evo Morales en su casa. No les conviene que saque la lengua, para que sepa el pueblo boliviano de las instrucciones que ha dado a la bancada del MAS de los concejales aquí, en Cochabamba", expresó Flores.



Aclaró que, por el momento, esto es solo una advertencia a la dirigencia política del MAS y, sobre todo, a los parlamentarios "obsesionados" con su persona, haciendo referencia a los senadores Leonardo Loza y Héctor Arce y al diputado Gualberto Arispe.



"No les conviene, es mejor que estén calladitos y que la fiesta la llevemos en paz (...) Los únicos traidores al gobierno del MAS de Lucho Arce son ellos, toda la conducta (que han tenido) en estos últimos años ha sido peor que la derecha", sostuvo.