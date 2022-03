No pueden postular exfuncionarios a la Defensoría del Pueblo

Escucha esta nota aquí

El proyecto de reglamento para la convocatoria, selección y designación de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo establece como requisitos que las personas que postulen al cargo no deben tener militancia política ni haber sido servidor público designado en el Gobierno en los últimos ocho años ni haber sido parte o estar involucrado en actos de “gobierno militares o de facto” ni en la ruptura del orden constitucional, reportó ANF.

El proyecto de ley presentando por el MAS a la Asamblea Legislativa establece 18 requisitos para elegir al titular de la Defensoría del Pueblo, cargo que actualmente es ocupado interinamente por Nadia Cruz desde el 30 de enero de 2019, tras la renuncia del titular David Tezanos Pinto, que se alejó del cargo tras un escándalo doméstico y con una denuncia de uso de bienes del Estado.

Entre los requerimientos están que los postulantes deben tener nacionalidad boliviana, haber cumplido 30 años de edad, hablar dos idiomas oficiales del Estado y tener reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos como establece la Constitución.

Además se remarca que los aspirantes al cargo no deben tener en su contra procesos administrativos disciplinarios o penales por violencia contra la mujer y/o niños ni delitos vinculados a corrupción ni procesos penales de acción pública que tengan una imputación formal.

También serán rechazados aquellos que hayan expresado en algún momento de su trayectoria opiniones públicas o acciones contra los derechos fundamentales en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, religión, idioma, entre otros.

Entre los requisitos también están: no ser, ni haber sido servidor público designado en el cargo de ministra o ministro, viceministra, viceministro, embajador, secretario de gobiernos municipales o departamentales en los últimos ocho años, no tener militancia en alguna organización política al menos ocho años antes de la postulación. Además, no debe haber sido dirigente de organizaciones políticas, candidatos, a cargos electivos en los últimos ocho años.

No haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto ni en la ruptura del orden constitucional. La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa comenzará hoy viernes el debate y tratamiento de la convocatoria y reglamento para la selección del nuevo Defensor del Pueblo. Los legisladores establecerán un cronograma detallado y se prevé que en mayo se designe a la nueva autoridad.

En la sesión ordinaria de la Comisión inicialmente se aprobará la convocatoria, seguido del reglamento de elección del Defensor del Pueblo. Luego ambos documentos serán derivados al pleno de la Asamblea que deberá dar su visto bueno con dos tercios de voto de los asambleístas.

También aprobarán un cronograma en detalle con las actividades que contemplan la presentación de documentos, habilitación de postulantes, recepción de impugnaciones, evaluación de méritos, entrevistas y otros.



OTROS REQUISITOS:

TIEMPO DEL CARGO | La persona que asuma el mando ejercerá sus funciones por un período de seis años y no podrá ser designada nuevamente por otro gobierno.

NADIA CRUZ | Ante las consultas de la posible admisión de la postulación de la actual Defensora interina, Nadia Cruz, el legislador Rubén Gutiérrez, dijo que cualquier persona que cumpla con los requisitos podrá participar.



