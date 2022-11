“No sé si te fumas algo o te drogas”; duro cruce televisivo entre los diputados Arce y Cuéllar

Ambos tuvieron un contacto con Unitel, en el que hablaron de la división en el oficialismo en la Cámara de Diputados. El primero aseguró que los diputados del trópico de Cochabamba no ocuparán ningún cargo jerárquico en los próximos tres años; el segundo exigió respeto a Evo Morales y al Chapare.

“Usted no es nada más que un farsante, un hablador, quién crees que eres para decir que nosotros estaremos en el pasillo . Qué te consideras, por favor, ubícate, a ratos pienso que te fumas algo o te drogas, por eso hablas cualquier tontería . Tienes que aprender a respetar”, fustigó Arce.

La respuesta no se dejó esperar. Cuéllar le recordó al legislador que durante 20 años vive de la función pública , primero como alcalde, luego como asambleísta departamental y ahora como diputado.

“Sinvergüenza, mentiroso. Este sinvergüenza que nunca agarró una picota para trabajar, 10 años como alcalde, cinco de asambleísta y cinco como diputado , 20 años que este sinvergüenza vive de la política, este chupasangre que tranzó con Jeanine Áñez. Este no tiene sangre en la cara, la renovación ha vetado a los 10 diputados del Chapare y nunca más volverán a ocupar un cargo jerárquico”, disparó.

“Me apena tu actitud infantil, el hecho de tener boca no te permite hablar cualquier tontería, sin sentido, que nosotros nos reunimos con Camacho y Wálter Chávez, por favor, no sé si te fumas algo o te drogas para hablar cualquier tontería, me apena mucho”, reiteró.