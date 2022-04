No se tocó el incremento salarial: luego de la reunión con el ministro, empresarios dicen que los efectos negativos serán responsabilidad del Gobierno

Escucha esta nota aquí

En palabras del presidente de los empresarios privados, Luis Barbery, no se tuvo oportunidad de hablar del tema del incremento salarial en la primera reunión que hubo con el Ministerio de Economía. "Absolutamente nada, no hubo necesidad de tocar ese tema porque las posiciones ya están claras, el Gobierno tiene su propia posición, los empresarios también. No han cambiado las preocupaciones que tenemos con relación a los efectos que puede haber con el incremento salarial, es responsabilidad del Gobierno", afirmó a la salida de una reunión que duró dos horas.

Agregó: “Nosotros vamos a acatar la ley, y el Gobierno deberá correr con las consecuencias (del incremento)”, subrayó diciendo que los empresarios no pueden sostener el incremento, "nosotros hemos dicho que nada, que las condiciones del país no dan para ello".



Barbery también dijo que han convenido reunirse periódicamente para tratar todos los temas que tengan que ver con reactivación económica y generación de empleo.

La esperada reunión de los empresarios con el Gobierno fue un chasco para los trabajadores porque el tema salarial no fue abordado en este encuentro, así también lo confirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien dijo que esos temas no fueron abordados por los privados.



“No, el tema no fue planteado por los empresarios, solo los que hemos mencionado”, dijo el ministro cuando le consultaron sobre la negociación salarial que debía ser parte de este encuentro.







Mientras que los empresarios afirmaron que respecto de ese tema ya no es posible dialogar porque las posiciones están claras y que ellos acatarán las leyes como siempre lo hicieron, en clara alusión a respetar el decreto que saque el Gobierno sobre ese tema.





El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery salió de la reunión en poco menos de dos horas duró el encuentro entre los dos sectores. Los empresarios se negaron a explicar cuánto afectaría al sector un incremento salarial significativo y solamente dijeron que el Gobierno es el responsable del manejo económico del país y ellos acatarán las disposiciones.





El Ejecutivo estila emitir el decreto de incremento salarial el 1 de Mayo en homenaje al Día del Trabajador y ahora mantiene reuniones con los trabajadores para fijar el porcentaje de aumento al salario mínimo nacional y al salario básico de los trabajadores.





Según el ministro Montenegro, los empresarios abordaron temas como los agronegocios, el suministro de etanol, la cadena de suministro, comercio exterior y mejorar la regulación en el tema de abreviar trámites para exportaciones. Para todos esos temas el Gobierno preparó sus respuestas y acordaron mantenerse en contacto para otras reuniones.