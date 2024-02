"No sea atrevido", le dicen ignacianos al gobernador beniano

"No podemos dejar de mencionar el atrevimiento del gobernador del Beni, que se expresó de forma discriminadora. Hemos puesto nuestro granito de arena en Piso Firme. Las comunidades al lado de Piso Firme no tienen servicios básicos, son mal atendidas, y (el gobernador) quiere agarrarse más problemas. Piso Firme tiene servicios por inversión municipal de San Ignacio de Velasco", argumentó Rudy Dorado, alcalde de ese municipio, durante el encuentro.

"No volveremos a nuestra comunidad con el sabor amargo de que no hay solución y que no nos dan respuesta. Pediremos a las demás comunidades que nos acompañen y si no insertan a Piso Firme en el mapa cartográfico de San Ignacio, en Santa Cruz, Piso Firme no se dejará censar en Beni. Piso Firme fue censado en Santa Cruz, votamos en Santa Cruz", dijo.