"No sea sinvergüenza": lo que dijo Jeanine Áñez contra una vocal de la Sala Penal que revocó un fallo para que sea sometida a juicio ordinario

La vocal Claudia Castro, integrante de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que revocó y anuló la incompetencia declarada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto para procesar a la expresidente Jeanine Áñez por la vía ordinaria, se pronunció previamente y de manera pública dijo que la exmandataria no merecía un juicio de responsabilidades . Aunque Jeanine Áñez le pidió que se abstenga y que no sea "sinvergüenza", la vocal ratificó esa decisión.

Jeanine Áñez, durante la audiencia, se dirigió a la vocal Claudia Castro y le dijo: " No puedo permitirle porque usted ya se ha pronunciado en mi causa y usted se ha promocionado con mi causa cuando era jueza y ahora es vocal , congraciándose con el poder. Entonces, oficiosamente, sin que nadie se lo pida, usted manifestaba que nada acreditaba que yo hubiera sido presidente para gozar de un juicio de responsabilidades".

Luego la exmandataria complementó: "A ese extremo ha llegado usted, ¿y ahora pretende nuevamente hacerse cargo de mi causa? Eso no es ético, señora vocal, eso no es tener moral. Usted debería apartarse... Usted es evidentemente parcializada de lo que le digan sus jefes, que son los del Gobierno. Hágame el favor y téngase un poquito de respeto. No sea sinvergüenza, apártese de mi causa que eso es lo que corresponde".