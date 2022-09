“No te tengo miedo”: dirigente de Adepcoca ratifica movilización de los afiliados el lunes en La Paz

“Quiero dar un mensaje al señor Remmy Gonzales (ministro de Desarrollo Rural), a Evo Morales, no te tengo miedo, no estoy violando normas ni leyes. El lunes te voy a presentar tres directivas de auto defensa, puedes llevarme, aquí estoy, pero el lunes conocerás tres directivas de auto defensa. No vas a poder con los Yungas, caraj…”, dijo el César Apaza.