"No vamos a parar": Fiscalía asegura que pesquisa contra Evo no será desactivada

“Habrán sorpresas”. La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, aseguró ayer que durante las investigaciones en el caso de trata de personas y estupro que involucra al expresidente Evo Morales se recolectaron suficientes indicios y pruebas que en breve serán desvelados. Eso sí, evitó entregar detalles de este caso que está activo desde septiembre.



“Son bastantes pruebas e indicios que tenemos; en su momento los vamos hacer conocer, absolutamente, porque es una investigación seria y no vamos a parar”, respondió la fiscal a una pregunta formulada por EL DEBER edurante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Tarija.



Según Gutiérrez, a la fecha se tienen 10 cuadernos de investigación (cuerpos) de este caso que se acumularon con base a los requerimientos y allanamientos fiscales que permitieron encontrar mayor información sobre esta investigación que comenzó a partir de un informe elaborado por los servicios de Inteligencia del Estado.



Ese reporte señala que Morales habría firmado como padre el acta de nacimiento de una bebé nacida en 2018, cuando la madre, tenía 16 años. La denuncia también dice que los padres de la entonces menor se habrían “lucrado” para dejarla a disposición del expresidente. De hecho, el padre de la supuesta víctima guarda reclusión preventiva, pero perdió el rastro de la joven que tendría 22 años.



“Tenemos bastante información y donde se establece el grado de familiaridad de la menor en cuanto al apellido del señor Morales”, reveló Gutiérrez. Asimismo, anticipó una “sorpresa” en los próximos días como resultado de las investigaciones.



La fiscal también se refirió a que el proceso investigativo se lleva adelante de manera objetiva y apegado a la Ley porque “no puede haber distinción para ciertas personas y para otras no”.



Por otro lado, Gutiérrez evitó responder sobre las investigaciones que se realizan en Argentina contra Evo Morales luego de la denuncia presentada por la Fundación Apolo por presunto abuso de menores mientras el expresidente estuvo asilado en Buenos Aires.



“Este es un caso que ya se denunció, ya se investigó; es un caso que ya se cerró. No puedo ser testigo de nada; hablan de unas personas en Buenos Aires y yo no estaba en Buenos Aires, pero a las personas que he consultado me dicen que sería grande la sorpresa (cuando sepan que) las personas que trabajaban como asistentes y de apoyo rondan los 30 años de edad y ellas apoyaban las tareas del expresidente”, afirmó ayer el exministro Carlos Romero en una entrevista con Radio Compañera.



Romero, uno de los políticos más cercanos a Evo y quien fue detenido en 2020 en Bolivia, se refirió así a la pesquisa que se desarrolla en Argentina sobre la posible existencia de una red de trata de personas en la que pudo estar implicado el expresidente hace cuatro años cuando vivió en la nación vecina como asilado.



La ministra argentina de seguridad Patricia Bullrich confirmó el pasado 3 de noviembre la apertura de la investigación penal contra Morales. “Hace 15 días presentamos una denuncia por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”, publicó Bullrich en su cuenta de X (antes Twitter). “A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia, se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con cuatro adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo”, agregó la ministra argentina en su publicación. “Morales, denunciado. El delito en suelo argentino se paga”, sentenció la ministra de Seguridad.



El exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín dijo que Morales mantiene “una coraza poderosa de naturaleza política” que ha impedido que sea investigado.



“No tiene sentido ver qué fiscal está asignado al caso o sobre qué juez recaerá, el problema de fondo es que Evo Morales es un delincuente privilegiado y, en la doctrina penal, se tipifica a estos personajes por su poder económico, político y social y resultan ser impunes”, opinó el jurista boliviano desde Perú, donde se encuentra asilado. En 2019, seguidores del MAS quemaron la casa conde él vivía con su familia.



Al menos 20 denuncias por abuso a niñas se acumularon desde 2020 contra Evo. Al momento solo está activa la de Tarija.