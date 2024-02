"No van a poder borrar el año 2020", dice Jeanine Áñez a sus juzgadores

"Ustedes no van a poder omitir el año 2020 cuando yo fui presidente. Y lo que hice fue pacificar el país", dijo Jeanine Añez a sus juzgadores en una nueva audiencia por el caso Sacaba. El Ministerio Público determinó el sobreseimiento de la expresidenta en el caso Golpe I.

"Yo quiero que me digan los fiscales o mis acusadores, en qué parte de la Constitución dice que solamente son considerados presidentes o vicepresidente cuando son nombrados por el voto popular. Es decir están anulando la Constitución, ¿eso no vale?", sostuvo Áñez, quien bajo ese argumento insiste en que lo que corresponde es un juicio de responsabilidades, no un proceso ordinario.