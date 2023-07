“Nos han hecho creer que los de la ciudad saben más que nosotros (...) ni la cabeza saben lavarse"; esta y otras 10 frases del vicepresidente

Este lunes el vicepresidente, David Choquehuanca, acudió a la inauguración de la unidad educativa “Ichoca”, donde se dirigió a las comunidades, a los profesores y a los escolares a quienes relató lo que él vio en las ciudades. Las frases las pronunció en esa combinación de aimara y castellano que ya se volvieron su estilo.





A continuación 12 frases imperdibles del vicepresidente:





1. “Los nietos de Bartolina Sisa no somos flojos, somos nosotros los que garantizamos alimentos a las ciudades, si no fuéramos nosotros ¿qué pueden comer?, sin nosotros no pueden comer en la ciudad de La Paz”.





2. “A veces ellos no nos hacen caso, nosotros buscamos respeto, nosotros tenemos un buen corazón, nosotros somos los que vamos a construir las casas, ¿quién es albañil? es nuestro hermano, es nuestra hermana, no puede haber edificios si no fuéramos nosotros, ¿quién ha hecho esta escuela? los hermanos albañiles”.





3. “Nosotros somos bien ágiles, los mineros trabajan, los campesinos trabajan, los artesanos, los gremiales despertamos temprano, ¿quién es el gremial?, ¿quién es nuestra gente?, es el aimara, es el quechua, el guaraní”.





4. “Para la Constitución Política de la República no existíamos, recién con el Estado Plurinacional, recién con nuestra wiphala estamos siendo tomados en cuenta, pero ¿gracias a quién?, gracias a nuestro pueblo”.





5. “Tenemos ideología, tenemos pensamiento, tenemos nuestra ideología de la unidad, de la complementariedad, del consenso, del equilibrio, de la hermandad, de la armonía, nosotros somos buenos”.





6. “Tenemos harto aprendizaje, pero no estamos unidos, hay miramientos entre nosotros, entre nosotros nos estamos mirando, entre nosotros nos estamos minimizando. Hay grupos malos, demonios existen, hay unos grupos que llevan el cuento y nos quieren manejar, nos quieren hacer pelear, a los aimaras quieren dividirnos”.





7. “Hay entre nosotros los que saben, profesiones jóvenes, un día ellos tienen que manejarnos, para eso tenemos que hablar, para eso tenemos que pensar, tenemos que reunirnos, tenemos que mirar por qué estamos caminando hacia abajo, por qué estamos caminando así divididos”.





8. “¿Quiénes son los que generan la plata de este país? son los mineros, los campesinos, artesanos, si no fuera por nosotros ni ropa puede haber, el sastre ¿quién es, a ver?, el sastre es nuestro hermano, es un aimara, es nuestro hijo, nuestro cuñado, nuestros nietos, no son ellos”.





9. “Nos han hecho creer que los de la ciudad saben más que nosotros, ¿qué sabrán ellos? ¿sabrán sembrar? ¿sabrán hacer ropa?, otros ni la cabeza saben lavarse, son muy flojos, van al salón de belleza, a hacerse manicure, ellos no se cortan ni las uñas, otros les cortan sus uñas, ahí se están haciendo lavar su cabello, se están haciendo teñir, bien flojos son”.





10. “Los profesores tienen que enseñar valores de nuestro pueblo, no solo lo que aprenden en las normales, sino lo que saben nuestras comunidades, el respeto tienen que enseñar, ya no soy ‘yo’, somos nosotros”.





11. “No te vas a olvidar de tu pueblo, no te vas a olvidar del sol, no te vas a olvidar de la luna, de tu camino, de tu raíz, no te vas a olvidar de tu hermana, no te vas a avergonzar de tu mamá, te vas acordar siempre, no te vas a olvidar de tu pensamiento”.