“Nos sacaron del caso Marset”, Del Castillo critica a la Justicia y dice que “una vieja estructura no quiere” renovar magistrados

Estamos molestos con la Justicia. Inicialmente, cuando estábamos persiguiendo a este narcotraficante, las órdenes de allanamiento 48 horas, 72 horas en salir. Cuando teníamos información precisa, no nos respondían. Decían: ‘es fin de semana’, ‘es lunes’, ‘va a salir para el martes’. De ahí, ese documento de los jueces tiene que llegar a la Fiscalía. Y cuando llega a la Fiscalía, vamos a hacer los operativos y ya no encontramos a nada ni a nadie.

Incluso, en alguna oportunidad, bajo riesgo, se ingresó a un condominio pidiendo permiso al guardia de seguridad. No tenían la orden de allanamiento, porque había información que uno de sus familiares se podría encontrar en un condominio en Santa Cruz. Fue un escándalo en Santa Cruz, pero, al final del día, la gente no cuestiona la justicia, cuestiona a la Policía Boliviana que no está logrando sus objetivos.

En este último tiempo, dentro del mismo caso, la justicia ha determinado de manera unilateral retirarnos del caso al Ministerio de Gobierno, que no quiere que seamos parte del caso Marset también. En el caso Nallar nos sacaron, tuvimos una acción de amparo y volvimos casi mediante la fuerza al proceso para evitar que lo liberen a este asesino de policías. Nos han retirado todos los casos porque no quieren que impugnemos, no quieren que objetemos, no quieren que revisemos algunos actuados desde la justicia boliviana.