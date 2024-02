Novillo denuncia que Evo pactó con CC y Creemos para liberar a Áñez y Camacho

El ministro Novillo recordó la frase “deja de creer en las palabras y empieza a tomar atención a las actitudes . El comportamiento no miente”, durante un programa dominical de entrevistas a autoridades que se difunde por Bolivia Tv, cuando le preguntaron sobre un post que el exmandatario había publicado en sus redes sociales.

Morales, más temprano este domingo, dijo en su espacio semanal en la radio Kausachun Coca, y luego lo repitió en su cuenta de la red social X que “los mismos exmagistrados me informaron que Lucho en persona se comprometió a mantener la autoprórroga hasta el 2027, a cambio de la inhabilitación de Evo. Este año, por ese motivo, no tenía que haber elecciones del Órgano Judicial. Les dijo que solo si Evo si es inhabilitado, él volvería a ser presidente. El mundo es chiquito, todo se sabe, no se puede tapar el sol con un dedo. Gracias a las movilizaciones, a la lucha del pueblo boliviano y de los movimientos sociales, y el movimiento campesino indígena originario, que defienden la democracia y la Constitución Política del Estado, ese plan fracasó”.