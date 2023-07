Novillo dice que acuerdo con Irán incluye drones, lanchas y “protección cibernética”

Para el exministro Carlos Sánchez Berzaín, este acuerdo es “de alta traición a la patria y de entreguismo del litio, no toma decisiones por el interés nacional, sino por instrucciones de La Habana y de Caracas. Este convenio con Irán tiene como punto esencial el litio”, dijo. El ministro no entró en mayores detalles, y no desmintió este aspecto, como lo hizo con la compra de misiles.

Todos los puntos implican transferencia tecnológica y el compromiso de un registro de temas de avance en cada uno de los puntos específicos. “He expresado mi admiración por Irán; no obstante, con las dificultades que tiene pudo desarrollar avances muy importantes. No fui a buscar otros intereses que puedan preocupar, incomodar, sugestionar no solo a nuestros opositores. Somos uno de los países más atrasados en la ciencia y tecnología”.