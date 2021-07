Novillo dice que la FAB recibió armas de Argentina el 2019 y surgen documentos con la firma de Macri

Escucha esta nota aquí

El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, denunció que los Diablos Negros, que dependen de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), recibieron el 18 de noviembre de 2019, armamento bélico que no se registró en la lista de ítems que fue agradecido por su excomandante, Gonzalo Terceros, en la supuesta carta enviada al embajador de Argentina, el 18 de noviembre de 2019.

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, afirmó hoy que se identificó la firma del expresidente Mauricio Macri en los documentos del envío de material bélico a Bolivia en 2019.

Ambas autoridades fueron entrevistadas esta mañana por Bolivia Tv, y sus afirmaciones apuntaron a sustentar la hipótesis de que los pertrechos enviados fueron parte de una colaboración entre el Gobierno de Marcelo Macri y los opositores en Bolivia.

Novillo, quien esta semana se fue entrevistado por EL DEBER, se refirió en específico a ese material, pero no quiso revelar a este medio el listado no incluido en la carta de agradecimiento del excomandante de la FAB al embajador de Argentina. Dijo que prefería entregárselo primero a las autoridades que investigarán el tema para que "la prensa no especule". Pero en esta jornada sí se animó a en una entrevista con los medios oficiales.

Explicó que el material bélico arribó, registrado en 27 ítems de un manifiesto, y entre ellos se describe la remisión de 10 bultos de chalecos, 27 bultos de cargadoras Block, fúsil Colt M4, un bulto de escopetas Franchi Spas 15 calibre 12/70, sub fusil Misión ametralladora MACAL, dos bultos de visor nocturno, dos bultos de visión modular, 2.459 cartuchos de calibre 9 mm y 750 bultos de cartuchos calibre 5.56. En ese caso, se trata de armamento de guerra.

“Aquí (en el documento) se puede ver el sello del envió, 12 de noviembre de 2019, oficina El Palomar MAR”, agregó. Además, Novillo señaló que el personal del “Grupo Alacrán” que llegó al país fue registrado de manera individual en una lista, que se encuentra en un documento oficial con la descripción de los nombres de cada persona, sus chalecos, pistolas, cargadores y cascos.

“La información viene de la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros. Hemos logrado identificar este documento ahí”, aseveró. Asimismo, indicó que la documentación detalla también un listado de las personas que subieron al avión C-130 para retornar a Argentina.

El titular de Defensa mencionó, por otro lado, que la investigación continúa con el fin de determinar de manera normativa si se cumplieron todos los procedimientos correspondientes para el sobrevuelo y el aterrizaje del avión C-130, con la consideración de que era de uso militar, y quiénes fueron las autoridades que participaron en el caso.

Por su parte, Rossi señaló que entre los documentos se encontró la firma del exmandatario Macri, quien durante toda la semana declaró que esta acusación es “una locura”. Rossi Dijo que hay una cantidad de municiones encontradas en la Policía Boliviana (40 mil proyectiles) más otros 30 mil que dan cuenta de los 70 mil enviados desde Argentina “que luego fueron usados para respaldar el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales”.

El titular de Defensa argentino confirmó que con los elementos dados por el Gobierno boliviano y los que tiene su país iniciaron un proceso (legal) por este envío irregular de material bélico. Recordó que Argentina fue el primer país de la región en reconocer al gobierno (de facto) de Jeanine Áñez en 2019, y dijo había un contexto internacional que respaldaba el golpe contra Morales, reportó Prensa Latina.

Macri fue imputado en su país este viernes de contrabando agravado por enviar equipamiento militar para apoyar la represión en Bolivia. También se investigará el papel en estos hechos de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero y otros dos gendarmes.

Novillo informó que “Ahora, tenemos el material bélico, las personas que han llegado y esto se ha entregado al ministro de Justicia, Iván Lima, en el marco de la coordinación para que, vía la transparencia, porque es Ministro de Justicia y Transparencia, pueda hacer una evaluación jurídica e iniciar las acciones legales”, dijo, en una entrevista en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia TV.

La autoridad estatal recalcó que la documentación comprueba “oficialmente” que el armamento y el personal fueron trasladados en un avión C-130 que llegó durante la madrugada del 13 de noviembre de 2019.