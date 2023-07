Novillo reconoce que evalúan un plan del Ejército para inteligencia y ciberdefensa

El ministro Novillo respondió que “lo que se ha suscrito con Irán no menciona el sistema C5-I”. Sin embargo, admitió: “Entiendo que este proyecto es un planteamiento que tiene el Ejército, pero aún no ha sido evaluado, no ha sido tratado por el Gobierno nacional en las instancias del gabinete y del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Consiguientemente, está en la condición de proyecto dentro del Ejército, de acuerdo a lo que conozco y fue mencionado por Jorge Santistevan. El proyecto C5-I no se ha analizado, no se ha evaluado, no se ha tratado, no se ha implementado”.