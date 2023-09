Nueva comisión de fiscales buscará revertir liberados en el caso del ‘narcovuelo’

La liberación de dos personas detenidas en el caso del ‘narcovuelo’ que en las investigaciones son consideradas como piezas claves, generaron reacciones especialmente en la parte acusadora del Ministerio Público.



El fiscal departamental Róger Mariaca, confirmó ayer que una nueva comisión de fiscales de sustancias controladas, buscará subsanar con la finalidad de revertir los fallos de las liberaciones al tratarse de un caso de relevancia, con impacto a escala nacional e internacional.



Una de las libertades más cuestionadas es la del mayor Fernando Velasco Soliz, jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el aeropuerto de Viru Viru. Los registros señalan que además es sobrino del coronel José María Velasco, exdirector nacional de la Felcn.



Del mismo modo fue favorecida con libertad una mujer que permanecía detenida y que era funcionaria de la Aduana, responsable de las cámaras de seguridad en Viru Viru y en las investigaciones se estableció su participación en el borrado de imágenes.



El mayor Velasco y la mujer fueron puestos en libertad por orden del vocal de la Sala Penal Tercera, Julio Nelson Alba.



El fiscal departamental confirmó que el mayor Velasco fue puesto en libertad durante una audiencia de apelación el 18 de este mes en la sala del vocal Julio Alba, acto al que no asistieron los fiscales antinarcóticos encargados de las investigaciones.



La autoridad aseguró que inicialmente se conoció que los fiscales Vinicius Castillo y Emanuel Ferrada no acudieron a la audiencia por lo que se requirió informes.



Se recibieron los informes y se evidenció la no presencia de los integrantes de la comisión fiscal. En los mismos se justificó que los fiscales estaban cumpliendo funciones en otros casos, pero Mariaca manifestó que lo del ‘narcovuelo’, es un hecho de relevancia y de connotación nacional e internacional que merecía prioridad.



De inmediato se elevó esos informes a la Fiscalía General y el fiscal general Juan Lanchipa, con las facultades que le asigna la ley, agradeció los servicios de los fiscales que no son institucionalizados y que tienen cargos transitorios. Al mismo tiempo fueron sometidos a un sumario interno.



El fiscal Mariaca dijo que en lugar de los destituidos ya existen otros profesionales que desarrollarán la labor con miras a revertir los fallos que dieron los mandamientos de libertad en este caso.



Un funcionario aseguró que representantes del gabinete jurídico del Viceministerio de Sustancias Controladas estuvieron presentes en la audiencia, los que aseguraron que seguirán con las investigaciones para lograr dar con la verdad de los hechos.



El caso



El caso ‘narcovuelo’, tiene su origen en el envío a Madrid (España) de 478 kilos de cocaína en un vuelo de BoA. Fue detectado en el aeropuerto de Barajas el 11 de enero pasado, pero el caso fue conocido en mayo en Bolivia tras la difusión de informes de la prensa de España.



En Santa Cruz se iniciaron las investigaciones en junio y se conformó una comisión fiscal que llevó adelante las pesquisas, pero que fue cambiada una vez que se realizaron allanamientos en el aeropuerto de Cochabamba, en las oficinas centrales de BoA, en Naabol, así como la Felcn y grupos especiales de investigaciones. También se emitieron citaciones para que declaren altos ejecutivos de BoA, de Naabol, y del alto mando de la Felcn.



Luego del cambio de la comisión fiscal se conformó otra que reemplazó y dos de los fiscales que la integraban fueron destituidos, tras la liberación esta vez del mayor Velasco.



En la cárcel de Palmasola permanecen detenidas al menos 10 personas con órdenes judiciales por el cargamento de cocaína que vulneró todos los controles en nuestro país.