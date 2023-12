Nuevo cruce de acusaciones entre Gobierno y Morales; se dicen desde 'traidor' a 'saboteador'

“En el fondo Lucho y David son los primeros enemigos del MAS-IPSP, cuando el dirigente reconocido por el Tribunal Supremo Electoral (Evo Morales) va convocando a reunión, (porque) esa es mi obligación (los del Gobierno) salen a impedir, ‘no vayan, no vayan’, ¿qué es eso? ser enemigo del MAS-IPSP para qué nos vamos a engañar, eso no solo es traición, sino es ser enemigo”, acusó el líder masista.

“Están juntando dos o tres partidos, no pueden ir con el partido socialista, pese que invitó a Lucho, no tiene su sigla, ahora tal vez por debajo están legalizando, pueden hacer porque acá son decisiones políticas ya no son jurídicas, yo no sé qué imagen quedará del tribunal con esos miembros del Tribunal Supremo Electoral”, lanzó Morales a su turno.