Nuevo ministro de Medio Ambiente audita proyectos de Santos y viceministro Valda dice que sigue en funciones

Todos los proyectos que licitó el ex ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, pasaron a ser auditados y esperan un informe sobre este punto ; asimismo, todos los cargos en el ministerio están a disposición y se está evaluando funcionario por funcionario , dijo este jueves el nuevo titular de esa cartera, Rubén Méndez.

“Se están haciendo auditorías a todos los proyectos que están involucrados , se ha instruido las auditorías y seguramente lo que ha acontecido va a ser objeto de un reporte. Nosotros vamos a dar información a las autoridades (fiscales) en qué estado se encuentran los proyectos, se ha tomado acciones en ese tema, pero yo me estoy dedicando a la gestión”, dijo el ministro Martínez antes de salir del edificio de la Asamblea donde asistió a brindar informe sobre el mercurio.

Por su parte, el viceministro del mismo ministerio, Carmelo Valda, compareció ante los medios de comunicación y explicó que el ministro pidió que todos dejen sus cargos a disposición y él cumplió con esa instrucción, pero que no fue cesado en su cargo.

“El cargo está a disposición, me he reunido con el hermano ministro, le he manifestado que vamos a seguir apoyándole, y seguramente el hermano presidente definirá”, dijo. Los cargos de viceministros deben ser autorizados desde la Presidencia y deben contar con una resolución suprema.