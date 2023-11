Nuevo procurador: “Estableceremos responsabilidades en la defensa de la Madre Tierra”

Un tercer frente es el mapeo institucional; a nivel nacional hemos pedido información sobre las funciones de cada entidad vinculada a la defensa del medioambiente, tenemos al Sernap, ABT, ministerio del área, Fiscalía, el Órgano Judicial, etc. Vamos, a establecer responsabilidades en caso de que no hubieran hecho un trabajo de defensa de la Madre Tierra.

Es más o menos un mes de trabajo, y de la resolución que se ha emitido hace un mes, me comprometo a tener dictámenes procuradoriales, por ejemplo, para el INRA, que haga un mapeo de todas las propiedades donde se han iniciado los incendios; para la ABT, para que me haga un resumen de todos los procesos administrativos y penales donde se hubiera apersonado, etc.

El diagnóstico también ha arrojado como conclusión, no es un secreto, ya no está amparado por la confidencialidad, aunque es cierto que no puedo decir nombres, que hemos encontrado por lo menos seis contratos, de 11, más de la mitad, de los cuales tres están siendo rescindidos por la Procuraduría, porque no vemos la necesidad de esos abogados externos, bolivianos y extranjeros.

Otros tres contratos están en análisis, y posiblemente corran la misma suerte, de ser rescindidos, son seis contratos que van a ahorrar al Estado por lo menos un millón de dólares o más, porque algunos ya se han pagado.

Los otros seis o cinco contratos van a estar en curso, pero ya están concluyendo porque son para inversiones.