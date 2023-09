Nuevo procurador se estrena con laudo arbitral contra Bolivia que debe pagar $us 253,5 millones

La demanda instalada contra Bolivia por la transnacional Glencore Finance (Bermuda) Ltd. por la nacionalización de la empresa minera Colquiri y la fundidora de Vinto en 2007 resultó ser el estreno del nuevo procurador del Estado , César Siles, quien informó que el fallo internacional determinó que el Estado boliviano debe pagar la suma de $us 253.591.796 fallo que será apelado.

“No obstante, la reducción es considerable entre el monto inicialmente litigado ( $us 788 millones) y el que se debe pagar (253,5 millones). Es obligación del abogado del Estado analizar todos los escenarios posibles para seguir con estrategias de defensa legal, vamos a analizar la posibilidad de solicitar la anulación de este auto y la suspensión de su ejecución, tenemos un plazo establecido al respecto”, dijo el flamante procurador.

La demanda original era de $us 675 millones; para 2019 cuando se inició el proceso la empresa había “actualizado” el monto a $us 778 millones; este viernes el Estado fue notificado con el monto de $us 253.591.796 y el procurador dilo que apelarán toda la sentencia.