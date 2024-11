Obispos católicos inician asamblea con críticas a incendios forestales y bloqueos de vías

Los obispos de la Iglesia católica boliviana iniciaron este jueves su asamblea 115 con críticas a los incendios forestales que este año arrasaron con cerca de 10 millones de hectáreas y a los recientes bloqueos de carreteras realizados por los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).



El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Aurelio Pesoa, inauguró la asamblea, que se realizará en la ciudad central de Cochabamba hasta el martes, con una reflexión de la coyuntura de Bolivia basada en la reciente carta encíclica del papa Francisco, 'Dilexit nos', que pone "el centro de la persona humana en el corazón".



"A la luz de la carta del Papa, me pregunto: ¿Tienen corazón los que ven cómo arde la Amazonía, en la más absoluta pasividad, cuando son los que pueden y tienen obligación de hacer algo para evitarlo?", cuestionó Pesoa.



"Creo que interpreto el sentir de muchos bolivianos indignados ante lo que ha estado pasando en el país, cada año, con los incendios en la Chiquitania, ante la más indignante pasividad", agregó.



Situada en la región oriental de Santa Cruz, la Chiquitania es una zona de transición entre el Chaco y la Amazonía con espacios naturales y de uso agrario, que además acoge las misiones jesuíticas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco y ha sido una de las áreas más afectadas por los incendios forestales.



Pesoa también se preguntó si "tienen corazón" quienes "se benefician del hundimiento económico" del país "con prácticas corruptas y sin solidaridad alguna", o los jueces "que dictan sentencias injustas y condenan a la cárcel a personas inocentes".



"¿Tienen corazón los que se han mantenido en sus ideologías políticas y económicas, sabiendo que llevaban al país al desastre en el que estamos? (...) ¿Tienen corazón los que bloquean los caminos, viendo cómo lloran nuestros campesinos, nuestros empresarios y nuestro pueblo, sin sentir ni un poco de compasión?", agregó.



Para Pesoa, la gente ha "perdido el corazón, la compasión, la capacidad para la solidaridad" y consideró que se está construyendo "un país frío e insolidario en el que ya no se quiere vivir", lo que fuerza al "pueblo a emigrar sin vislumbrar futuro alguno".



El presidente de la CEB consideró que no se puede "construir un mundo mejor sin la actividad política", pero que "deben ser superados" los políticos "que solo buscan su propio poder, su propio interés, imponer su ideología, olvidándose de las verdaderas necesidades del pueblo".



"Creemos en el pueblo boliviano, en las organizaciones sociales que no se venden, en las instituciones de la sociedad, en la razón, en el saber, en los bolivianos preparados que piensan y aman y aportan soluciones reales a la crisis que estamos viviendo", indicó.



Los seguidores de Evo Morales bloquearon carreteras durante 24 días para exigir que se retiren los procesos judiciales contra su líder por trata de personas y estupro, se resuelvan los problemas económicos del país y en defensa de la candidatura presidencial del exmandatario en los comicios de 2025.



Estos sectores decidieron hacer una pausa de 72 horas en su medida de presión, a la espera de dialogar con el Gobierno que, por su parte, convocó para esta tarde a una reunión amplia con distintos sectores productivos en pos de recuperar la "normalidad" tras los bloqueos.