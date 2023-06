Obras Públicas ejecutó Bs 2.000 millones y cinco de sus entidades tienen denuncias

El Ministerio de Obras Públicas ejecutó más de Bs 2.000 millones en dos años. En ese tiempo invirtió en diferentes proyectos, pero al menos cinco de sus dependencias fueron observadas por presuntas irregularidades y hechos de corrupción. El Gobierno rechazó todas las denuncias y los legisladores del ala ‘evista’ del MAS y de la oposición ven obstaculización de la fiscalización en esa cartera de Estado. Algunas organizaciones sociales exigen el cambio de autoridades.



De acuerdo a los documentos de rendición pública de cuentas final, en 2021 Obras Públicas ejecutó Bs 1.031 millones; es decir, el 75% del presupuesto inicial. Luego en 2022, utilizó Bs 968,7 millones cifra que representa el 81% del monto inicial de esa gestión.



El viceministerio de Transportes, que invirtió Bs 375,4 millones en 2022 tiene a su cargo la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol); Boliviana de Aviación (BoA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Todas estas instituciones están cuestionadas por supuesta corrupción, incluso por el delito de narcotráfico debido al último escándalo por el envío de 478 kilos de droga a España en un vuelo contratado por BoA a la empresa española Wamos Air.



A estas cuatro instituciones observadas se suma la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), que es un área descentralizada del Viceministerio de Vivienda, que en 2022 invirtió Bs15,9 millones.



En septiembre del año pasado, el diputado Aldo Terrazas, de CC, denunció que de las 3.185 viviendas sociales que fueron construidas por la AEVivienda en ocho municipios del país, solo 964 estaban habitadas y otras 2.221 sin ocupar, ocasionando un daño económico al Estado de unos Bs 390 millones.



De acuerdo a la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas en 2021, las viviendas concluidas fueron 2.608 y en 2022, 9.001. En ejecución se registran 5.887 casas para 2022.



Debido a las constantes denuncias y dudas sobre la administración de recursos en el Ministerio de Obras Públicas, los legisladores oficialistas y opositores realizaron peticiones de informe e interpelaciones que luego fueron observadas por las demoras en las respuestas, por varias reprogramaciones y hasta por falta de seriedad en las respuestas del ministro Édgar Montaño.



“El único cobarde es usted, Édgar Montaño, por no tener el coraje y la valentía de investigar los hechos de corrupción que están pasando en sus narices. Usted no tiene la mínima intención de investigar para transparentar lo que está pasando en la ABC, lo que está pasando hoy en el caso Naabol. Acá vemos acciones desde el nivel más alto para defender hechos de corrupción y hechos de narcotráfico”, sostuvo el diputado del ala radical del MAS, Héctor Arce, quien en abril también le reclamó por “obstrucción” a la fiscalización.



El legislador cochabambino es el político que más veces se enfrentó con Montaño, desde la revelación del caso “coimas” de la ABC en agosto del año pasado.



El hecho está relacionado con la construcción de la carretera doble vía Sucre-Yamparáez por la cual presuntamente la empresa China Harbour Engineering (CHEC) entregó una coima a funcionarios de la ABC para adjudicarse el proyecto. En mayo, 12 personas implicadas en este proceso fueron sobreseídas y el caso fue cerrado después de la muerte, no esclarecida, del testigo protegido en este caso, Felipe Sandy Rivero, ocurrida en marzo en Estados Unidos.



Además, aún persisten las dudas sobre la reunión en un hotel entre el gerente chino Jin Zhenyuan y un funcionario de la ABC, mismo que hizo varias acusaciones contra otros servidores públicos.



El ministro Édgar Montaño aseguró que en el caso coimas se “abrieron las puertas” del Ministerio de Obras Públicas y de la ABC para que la Fiscalía investigue. “Desde un principio me dirigí al hermano Héctor Arce y le indiqué: ‘no incluya con mentiras a personas inocentes’. Hermano diputado, ¿cuál era la intención de incluir a mi persona en esta denuncia sin, obviamente, haber participado sin saber absolutamente nada de esto?”, rebatió a Arce cuando salió el sobreseimiento del caso.



El Ministerio Público está en proceso de análisis de las objeciones presentadas por la parte denunciante. En caso de revertir la decisión de sobreseimiento se deberá emitir una acusación contra los implicados.



Naabol y narcovuelo



En 2021, luego que Aasana se convirtiera en Naabol, la liquidadora ejecutó un presupuesto de Bs 158,8 millones; mientras que en 2022 la nueva dependencia invirtió en el mejoramiento de los aeropuertos de Rurrenabaque (Bs 58,9 millones), de Guayaramerín (Bs 675.806) y mejoramiento de la plataforma y calle de rodaje de Alcantarí (Bs 777.928).



A estos trabajos se suman los servicios de recapeo de pavimento del ingreso a la terminal de pasajeros y el servicio de mantenimiento de los espacios para pasajeros en tránsito en el aeropuerto Viru Viru, con una inversión de Bs 1.045.671. Esta terminal es objeto de investigaciones por el escándalo por la carga de droga que salió el pasado 12 de febrero con destino a España, pero que se conoció en mayo.



Este hecho también salpica a BoA como encargada del vuelo. Este año tiene en ejecución al menos dos proyectos, como la construcción de un hangar y talleres de mantenimiento (por Bs 42,5 millones), además del incentivo del desarrollo turístico a través de la renovación y modernización de la flota de aeronaves (Bs 58,8 millones). “Tenemos un cronograma de actividades para investigar el caso narcovuelo. Tendremos reuniones con Naabol, Aduana, BoA y la Felcn para que muestren el sistema de seguridad en el aeropuerto”, dijo el diputado Freddy Velásquez al llegar a Viru Viru, donde una comisión legislativa inició la inspección.



Otros casos



El 12 de junio se supo que la Fiscalía admitió la denuncia por cinco designaciones ilegales de funcionarios en la DGAC. Ingresaron a trabajar a pedido de los jefes de unidades sin contar con la formación académica ni la experiencia para ejercer los cargos. Según el abogado y exfuncionario de esa entidad, Nelson Carpio, se causó un daño económico al Estado de al menos Bs 1 millón. En 2021, el gasto corriente de esa entidad fue de Bs 59,3 millones que representan el 96% de lo programado.



Durante la elaboración del reportaje se buscó la declaración del ministro de Obras Públicas, pero no hubo respuestas.



PIDEN CAMBIAR A MINISTRO MONTAÑO



En la bancada legislativa del MAS, los ‘evistas’ y ‘arcistas’ solicitan el cambio del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. El bloque de radicales exige su destitución desde el 2022, después de que las organizaciones sociales mostraran su descontento con él y luego que se conoció el caso coimas de la ABC. Ahora, hasta el bloque cercano al Gobierno pide el cambio de Montaño por “ineficiencia”.



“Yo voy a fundamentar que se cambien a dos ministros. Al de Obras Públicas, Édgar Montaño, y al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Reymi Gonzáles, quien no ha llenado la expectativa de la gestión de Gobierno. Hay mucha ineficiencia, no están al ritmo de la gestión de Gobierno”, sostuvo el diputado Rolando Cuéllar del bloque de renovadores.



El Gobierno sostendrá una reunión con el Pacto de Unidad para escuchar las demandas y pedidos de cambio en su gabinete.



A estas solicitudes se suman otras quejas sobre presunta obstaculización o burla a los procesos de fiscalización. El diputado del ala ‘evista’ Héctor Arce mencionó en abril que esperó cerca de seis meses la respuesta de Montaño sobre la inversión en obras de Yungas, pero aseguró que recibió una contestación con enlaces y páginas ilegibles.



Incluso, el senador Santiago Ticona interpuso una demanda penal por incumplimiento de deberes contra Montaño a quien acusó de evadir su responsabilidad de presentarse a informe oral e interpelación sobre el servicio que presta BoA.