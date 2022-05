Obrero rescatado presenta múltiples fracturas y continúa la búsqueda de sus dos compañeros

Escucha esta nota aquí

El obrero rescatado el viernes tras la caída de un talud en La Paz presenta múltiples fracturas y permanece internado en el Hospital de Clínicas, mientras que continúan las tareas de rescate de los cuerpos de sus dos compañeros. Fue identificado como Ángel Quisbert, de 29 años.

“El paciente ingresó al quirófano con el diagnóstico de trauma abdominal cerrado, fractura en pelvis, tibia y peroné derecho”, señala un reporte preliminar sobre la situación de salud del trabajador identificado como Ángel Quisbert (29).

La tragedia se registró al final de la tarde, cuando tres albañiles quedaron sepultados por toneladas de tierra en una construcción clandestina, pero autorizada por la Alcaldía de Palca, en sobre la avenida Los Álamos.

Las imágenes:





“Se logró salvar a un obrero que se llama Ángel Quisbert, ya está en el Hospital de Clínicas, más de cuatro horas de trabajo coordinado (entre personal de la comuna paceña y efectivos de Bomberos) para sacarlo”, dijo el alcalde Iván Arias.

Al lugar de la tragedia no arribaron autoridades de la Alcaldía de Palca ni de la constructora Disa. “No vino la empresa, no vino la Alcaldía de Palca, está el personal de la Alcaldía de La Paz; nosotros hemos prohibido la construcción, pero ellos (los de Disa) nos han dicho que tenían permiso de Palca y ustedes nada no tienen nada que ver aquí. Nosotros emitimos una prohibición de excavaciones en tiempo de lluvias, pero estos señores le echaron nomás, en plena calle 15 de Calacoto; con ese permiso han empezado hacer las excavaciones”, dijo.