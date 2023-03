Observan una oposición sin iniciativa legislativa y con poca disposición a la unidad

La oposición no cuenta con una estructura política y, por el momento, se muestra reactiva, sin iniciativa. El poder opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) está más encarnado en las calles que en los partidos con representación Legislativa, lo que hace difícil la conformación de un bloque único para enfrentar al oficialismo, como fue demandado en el cabildo nacional en las elecciones generales de 2025. El MAS, que también sufre fisuras en su estructura, cuenta con ventaja al ver una oposición sin un horizonte claro.

“El gran problema de la oposición es que no tiene estructura, no cuenta con recursos económicos ni logísticos; además, le falta un candidato de consenso. No ha podido y creo que será muy difícil formar una coalición que permita tener un candidato único. Tal vez salga a última hora, pero es poco probable”, recalcó Valverde.