Ofertan casi 20 mil lotes dentro de Güendá Urubó a servidores públicos

Las primeras publicaciones encontradas datan de junio de 2021, y se acaban en agosto de 2022. En Ultracasas hasta hace un par de días, el predio aparecía como no disponible.

Sin embargo, según Henry Santos, encargado de la propiedad, no fue vendida. “Está a la venta, pero no ha podido venderse”, aseguró a EL DEBER.

Lo que no refleja ninguno de los anuncios, ni el de Fensegural ni el de la oferta del predio, es que La Casualidad se encuentra ubicada dentro de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó, una categoría de área protegida departamental que impide el desarrollo de ciertas actividades posteriores a la creación del área, consolidada por la Gobernación cruceña el 10 de marzo de 2021, a través de la Ley 208, debido a que en el lugar se encuentran las recargas acuíferas de la región metropolitana.

El arquitecto Marco Rodríguez, del Legislativo, y Óscar Villalta, de Planificación Territorial, confirmaron que en su base de datos no figura una urbanización con ese nombre entre las constituidas previamente a la creación de Güendá Urubó, con excepción de Tierra Santa, del Grupo Sion.

Desde la Gobernación cruceña, el secretario de Medio Ambiente, Pablo Sauto, también revisó las licencias ambientales, y aseguró que estas se otorgaron hasta 2018 dentro de la UCPN, que no existe una sola licencia o solicitud a nombre de La Casualidad como urbanización.

Según Feeney, no se trata de estafa (a los trabajadores), sino de un plan de colonización, dijo que se está haciendo algo parecido al Plan 3.000 allá, ya que aunque el proyecto no está aprobado, se empieza a captar clientes.

“Una vez estén ahí, van a obligar al municipio a consolidar eso en cinco años. Así se hacen las urbanizaciones fuera de norma, ahí entra el proceso de colonización. Antes he visto esto en el municipio de Santa Cruz, en el Plan 3.000 y en Los Lotes”, ejemplificó.

También lamentó que se estén disparando los impuestos municipales a terrenos donde no existen servicios básicos ni ocupación, y aseguró que existen bastantes denuncias, traducidas en cartas.

La contraparte EL DEBER buscó al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, a través de su línea celular, pero no respondió. También contactó a su responsable de comunicación para conocer la postura sobre el tramo 2 de la propuesta de ABC, y su coincidencia con la urbanización, pero hasta el cierre de edición no compartieron su versión. “Lo voy a comentar”, respondió.

Según Fanny Paz, ejecutiva de Casegural, los que informaron sobre los lotes son personas que llegaron de La Paz. “Estoy viajando a La Paz y vamos a tocar el tema de estos lotes, ya que ellos han venido a explicarnos, no es que nosotros lo hubiéramos buscado. Necesitamos más información, porque me acaban de informar otras personas de que eso no es urbanizable”, aseveró.