Oficialismo y oposición acuerdan que no se reanudará la sesión en la Asamblea hasta nueva reunión con Choquehuanca

No se reanudará la sesión de Asamblea y se planteó una nueva reunión con el presidente nato del Congreso, David Choquehuanca, posiblemente el domingo, esas fueron las conclusiones de la reunión que sostuvieron oficialistas y opositores en instalaciones del nuevo edificio legislativo, luego de la bochornosa sesión del miércoles cuando se agarraron a gritos y empujones.





“Habrá una segunda reunión, tenía que estar el Vicepresidente (David Choquehuanca), pero por razones de agenda no pudo estar. No se reanudará la sesión de Asamblea mientras no llevemos adelante esta segunda reunión”, declaró el jefe de bancad de CC, Carlos Alrcón al salir del encuentro.





El Vicepresidente del Estado había convocado a esta reunión para solucionar los problemas que surgieron el miércoles e impidieron la aprobación de la convocatoria a designación del nuevo Defensor del Pueblo y el Reglamento de este proceso. Sin embargo, el viaje del Presidente Luis Arce a Chile modificó su agenda y el encuentro se postergó hasta el domingo, posiblemente.





El presidente de la comisión Mixta de Constitución, senador Rubén Gutiérrez (MAS), informó que existe la predisposición de subsanar las observaciones que hay sobre los dos documentos, sin embargo, adelantó que se debe respetar la Constitución Política del Estado (CPE) que no permite la figura de dos tercios para la selección de los candidatos. Los opositores insisten en que los dos tercios se apliquen desde la comisión Mixta de Constitución, que estará a cargo de todo el proceso.





“Por lo menos el compromiso es tener una reunión más, ahí vamos a ir viendo qué puntos podemos acordar entre todas las bancadas” declaró el senador Gutiérrez al ser consultado si se respetará el cuarto intermedio hasta la siguiente semana.





El Vicepresidente había declarado cuarto intermedio indefinido en la sesión de Asamblea del miércoles, cuando se produjeron los desmanes de los legisladores. Los opositores interpretaron esa declaratoria como una estrategia para reanudar la sesión en su ausencia y permanecieron en el hemiciclo para no ser sorprendidos.





El oficialismo ya aplicó esa estrategia para la aprobación de las listas de ascensos de los militares en el Senado en enero de este año; luego, a principios de febrero el turno fue de Diputados, quienes aprovecharon la ausencia de los opositores y reinstalaron un cuarto intermedio para conformar la comisión de Ética de ese cuerpo legislativo.





Mientras, la senadora Centa Rek (Creemos) desahució un resultado positivo de estos encuentros y dijo que hasta el momento el oficialismo se esfuerza en tratar de convencer a los opositores de que el reglamento no tiene errores.





