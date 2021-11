Oficinas cerradas o semivacías; funcionarios públicos dejaron sus puestos para sumarse a la marcha del MAS

Escucha esta nota aquí

La Paz vive una jornada anormal. Las oficinas públicas lucen cerradas o semivacías, debido a que sus funcionarios se trasladaron masivamente para sumarse a la marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS), que ingresa a la sede de Gobierno tras siete días de caminata desde Caracollo (Oruro).

EL DEBER realizó un recorrido por algunos ministerios y constató que algunos no están atendiendo y otros presentan personal mínimo. Algo similar sucede al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde diputados y senadores, junto a su personal de apoyo, también fueron a sumarse a la columna.

Como pocas veces suele suceder, las puertas del Palacio de Comunicaciones están cerradas y sin personas haciendo filas para trámites. Lo mismo pasa en el Ministerio de Planificación para el Desarrollo mientras que en Trabajo existe atención, aunque reducida.

La cúpula del oficialismo en pleno se congrega en la movilización. Están presentes el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, los presidentes de las Cámaras Alta y Baja, Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani, además de ministros de Estado.

El recorrido:

#LaPaz Oficinas cerradas. Así lucen algunos ministerios en la sede de Gobierno. Muchos funcionarios dejaron sus puestos para ir a sumarse a la marcha del MAS I Video: Marcelo Tedesqui. pic.twitter.com/pwlrT0AaXm — EL DEBER (@grupoeldeber) November 29, 2021

Ayer la ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó que no existe tolerancia laboral para los servidores públicos que quieran asistir a la marcha, pero sí se puede solicitar permiso particular o a cuenta de vacación. "Cada institución pública tiene su reglamento interno de personal, no está prohibido pedir permiso, los servidores públicos que quieran asistir pueden acogerse a ese derecho”, afirmó.

Una marcha baja de El Alto, otra salió de Villa Fátima y otras surgen desde diferentes zonas de la sede de Gobierno. El punto de encuentro será la plaza Mayor de San Francisco, donde se instaló un imponente escenario para amplificar los discursos de Arce, Evo y los dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS.

Desde la Policía Boliviana se dispuso el despliegue de 380 uniformados para garantizar el paso de la movilización y evitar cualquier confrontación. La Paz amaneció con banderas blancas, como pedido para evitar la violencia y el ataque a espacios y oficinas públicas, según dijo el alcalde Iván Arias.

