Omar Aguilar: "Los amigos del MAS me deben su personería jurídica"

" Evo ya no gobernaba desde Palacio de Gobierno, desde la Casa Grande del Pueblo, sino desde la base aérea de El Alto, es decir en pleno aeropuerto , junto a las organizaciones sociales que se mantuvieron con él hasta el último momento", recordó.

Sobre las declaraciones de legisladores arcistas, que manifiestan que Evo Morales hizo que le pidieran su renuncia, indicó que, en el análisis y la estrategia, Morales tomó la decisión de pedir a las organizaciones y a la COB que le soliciten la renuncia , "para fortalecer el pedido generalizado de todos, no solamente de los pititas en ese momento, sino de las propias organizaciones".

Según él, en esos días no se sabía el paradero de Jeanine Áñez, y cuando se acordaron de la segunda vicepresidencia la llevaron con bombos y platillos a La Paz y le dijeron que ella iba a asumir la presidencia del Estado, con un resguardo militar, policial, etc. "Hasta ese momento Jeanine no tocaba pito en el conflicto político de 2019".