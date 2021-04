Omar Aguilar: "Modificar los estatutos del MAS se orienta a ratificar a Evo en el partido y fortalecer su candidatura para 2025"

Escucha esta nota aquí

Ante los anuncios de Evo Morales de que se reuniría con más de un centenar de dirigentes para modificar los estatutos del Movimiento al Socialismo, el exsenador Omar Aguilar hizo algunos apuntes, entre ellos, que aquello está orientado a fortalecer a Evo Morales para ser candidato en 2025".

También indicó que Morales considera traidores a él y a la alcaldesa electa por El Alto, Eva Copa, al haber sido parte del proceso de pacificación de 2019, cuando entró en escena Jeanine Áñez.



Según Aguilar, si la Asamblea no hubiese cumplido ese rol, la pacificación no se habría garantizado. Pero también, "si la Asamblea no hubiera sido crítica con la gestión de Jeanine Áñez, Luis Arce hoy no sería presidente”, aludió.

Aguilar, al igual que Eva Copa, ya no figuran en las listas del MAS, por lo que él cree que el anuncio de "purga" es para lo venidero, para las nuevas autoridades electas.

Como conocedor de las movidas de su antiguo partido, y de las estrategias de Evo Morales, Aguilar explicó que el "purgamiento" significa deshacerse en lo interno de todos los que objetan el liderazgo de Evo Morales.

"En los siguientes meses habrá un congreso donde se ratificará o elegirá al nuevo presidente del MAS. Por supuesto que Evo Morales no puede ir a ese congreso con sectores o autoridades que lo cuestionen. Se dieron cuenta de que necesitan modificar su estatuto, tener una base legal con la que sustenten un reglamento disciplinario", dijo, anunciando que entre los 125 dirigentes que estarán presentes figuran el presidente, vice, presidentes de ambas cámaras y dirigentes nacionales.

Cree que participarán los ejecutivos de las fuerzas orgánicas más importantes del MAS, que son el Pacto de Unidad, la Csutcb, los interculturales y las bartolinas, además de representantes de las organizaciones sociales a nivel nacional, organizaciones y direcciones departamentales, etc. "Los más leales de los Codelcam ( Coordinadora Departamental por el Cambio) de cada departamento, que seguro son los 125 asistentes que anunciaron".

Al hacer un análisis de los objetivos de ese congreso de la modificación de los estatutos, para la elección o ratificación del nuevo presidente del MAS, Aguilar reconoce que "obviamente eso orientado a fortalecer a Evo Morales para ser candidato en 2025".

Purga

El exsenador apuntó a que no sabe cómo harán para que los militantes del MAS no puedan postularse por otro partido, objetivo central de la modificación del estatuto del MAS.

"El estatuto no hace Estado, es decir, no es ley para cumplimiento de los bolivianos. Internamente pueden tener los estatutos que mejor les parezca, pero si quieren que ninguna autoridad electa o militante se postule a futuro por otro partido, tendrían que modificar la norma electoral, es decir, la 018 o la 026. Es la única forma de dar cumplimiento al estatuto orgánico, o tendrían que homologar el estatuto del MAS", aclaró.

Con una dosis de ironía, dijo que la medida de la modificación del estatuto parece como en el fútbol, y que el MAS querrá tener los "pases" de los militantes. "No sé si le hará bien o mal el purgamiento. Hablaba con amigos del MAS y les decía, 'no hagan mucho purgamiento, cuidado que se queden con pocos militantes porque hay una corriente fuerte de renovación'. Quintana está en este proceso de ideologización de la militancia, de fortalecimiento de la política en favor del MAS, entonces Quintana dice 'renovación sí, pero no puede prescindirse de Evo'", mencionó.

La sombra de los exministros

Citando al diputado del MAS, Rolando Cuéllar, el exsenador dice que siguen aferrándose al poder los que en su momento fueron los más leales a Evo, y que tenían más incidencia, como Quintana, Romero, y también el vicepresidente García Linera. "Creo que Evo está trabajando con sus exministros más leales y con mucha fuerza e imagen dentro del MAS, pero reitero que hay una corriente fuerte que les sindica, principalmente por la crisis de noviembre, y quien es vocero de esta corriente es Rolando Cuéllar", reiteró.

Sobre las constantes menciones de Morales a la unidad del partido, Aguilar dice que cuando hay debilidades, fisuras, "porque no puedo hablar de fraccionamiento", el discurso de unidad es el que más tiene que pegar. "Ese discurso le ha servido de mucho", dijo.

También manifestó que está consumiendo al Gobierno de Luis Arce la denuncia de corrupción, como pasó con el ministro Characayo. "O limpia y barre la casa, o hay ese tipo de purgamiento, antes de que los opositores al MAS lo comparen con el Gobierno de Áñez".

Volcó la agenda a su favor

El exsenador resaltó que Morales ha manejado la agenda de los medios y puso varios ejemplos, uno de ellos fue el proyecto Runasur.

Además, citó la acusación que hizo de una supuesta reunión que no hubo, con Luis Fernando Camacho. "Tuvo varios objetivos, uno de ellos ha sido que en los medios ya no esté en agenda mediática el 4-0 del 11 de abril, haber perdido las cuatro gobernaciones en el balotaje. También se cumplió el objetivo de que no se hable del tema de corrupción del ministro destituido y que hoy está en la cárcel, y además había otras denuncias de corrupción en la ABT. Evo cambia la agenda informativa y política", resaltó.

Al no ser Evo Morales alcalde, ni gobernador, ministro o presidente, Aguilar considera que se dará modos para estar en la palestra mediática nacional e internacional.

"Por eso lanzó la estrategia de Runasur, para tener aliados políticos, ya no solo en los nueve departamentos, con las organizaciones sociales, sino también con gente afín. Seguro hará una campaña fuerte con el profesor que ganó las elecciones en Perú, pero que está yendo a segunda vuelta, siendo que tienen mucha afinidad. Que los medios internacionales tomen en cuenta a Evo Morales, porque de todos (las figuras de izquierda), creo yo, es el más fuerte. Es una estrategia con los proyectos, rumbo a la elección de 2025", insistió.

