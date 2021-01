Once profesionales de salud fallecen en el feriado largo en el país; exigen más terapias

Escucha esta nota aquí

El sector salud es uno de los más golpeados a causa de las bajas en esta segunda ola de coronavirus. Solo en este fin de semana largo se registraron 11 decesos de profesionales en el país. La Paz es uno de los departamentos más afectados, porque cinco médicos especialistas perdieron la batalla contra el virus. Le siguen Santa Cruz, con tres; Oruro, dos y Beni, uno.



Los especialistas lamentan que en esta ola están más golpeados que en la primera. El país bordea ya los 200.000 casos acumulados de coronavirus, desde el 10 de marzo de 2020, cuando se registraron los dos primeros casos positivos.



Crítica situación



El ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, detalló que los profesionales fallecidos entre el feriado y ayer eran especialistas bioquímicos, cirujanos, entre otras especialidades.



“Son personas que el sistema formó durante 20 o 15 años y los estamos perdiendo todos los días. La Paz está golpeada duramente por la enfermedad.”, sostuvo.



Romero lamenta que en La Paz sumen 26 decesos de profesionales de salud desde el inicio de año, pero lamentó que las autoridades no apliquen medidas más estrictas para limitar el contagio.



“Estamos a nuestra suerte”, denuncia a tiempo de detallar que también tienen una decena de profesionales en Unidades de Terapias Intensivas (UTI).



Mientras en Santa Cruz, Kadidja Ovando, del Fesirme, indicó que el fin de semana fallecieron tres profesionales, una de ellas una licenciada en enfermería del hospital Japonés.



Entre los profesionales se lamentó el fallecimiento del destacado traumatólogo Omar Lizarazu. A inicios de este año su familia buscó plasma por el delicado estado del profesional.



En Magdalena, Beni, falleció el primer médico de esta segunda ola. Se trata del profesional Julio César Franco.



A los decesos del fin de semana en el país se suman dos profesionales en enfermería de Oruro.



Incidencia y más enfermos



Romero señaló que en esta segunda ola, el sector médico en el departamento de La Paz está siendo más golpeado por el deceso de profesionales, la mayoría mayores de 50 años.



En el sector de salud igual suman los médicos internados. Solo en la Caja Nacional de Salud (CNS) de Santa Cruz hay ocho médicos en UTI.



“Estamos muy preocupados porque son médicos de todos lados, varios están intubados. Vivimos momentos dramáticos, es necesario que la gente lo sepa”, manifestó Mauricio Martínez, responsable del domo UTI Covid-19 de la CNS.



En la primera ola, Martínez no mostraba ese nivel de angustia. Sumados a los médicos, también hay tres licenciadas en enfermería en UTI, es decir en total 11 profesionales de la salud.



“Está demasiado feo esto, hay más infectados entre el personal médico que antes. El 36% de las camas está ocupado por doctores y enfermeras”, confesó.



La CNS suele tener un reporte más global que otros establecimientos de salud, ya que aglutina a la mayor cantidad de afiliados del país, tres millones -un millón en Santa Cruz-, pero además es el seguro oficial del personal de salud que trabaja en entidades públicas.



En el hospital San Juan de Dios hay dos médicos en terapia intensiva Covid-19. Si bien actualmente no hay médicos internados en la UTI Covid-19, según reportes, en el Hospital Japonés existen 18 personas contagiadas en todo el hospital, tanto entre médicos, enfermeras y otros funcionarios, sin contar las bajas por otras razones. De estas 18, el domo UTI Covid-19 tiene cinco bajas, además de la falta de personal, y la UTI no Covid-19, ha sufrido cinco bajas por contagio, las más afectadas son las enfermeras. Además, el Japonés ya registró el deceso de una ginecóloga.



“Hemos lamentado el fallecimiento de muchos colegas este año, la situación no fue tan crítica el año pasado. Vemos que esta ola es más agresiva porque el virus daña muy rápido al médico y en solo cuestión de días necesitan terapias pero muchos fallecen”, lamentó Romero.



Similar observación realizó la profesional Ingrid Prest quien ejerce en Santa Cruz, pero hace seguimiento a profesionales del sector de todo el país, junto con un grupo de médicos.



Ella coincide que el sector salud de La Paz es el más afectado y por la agresividad del virus, muchos contagiados permanecen solo semanas en terapia y fallecen mientras que en la primera ola soportaban un mes o más en estado crítico.



Agregó que el sector es golpeado por falta de acceso a camas de terapia y de medicinas de emergencia.



De acuerdo al seguimiento que hace Prest, en esta segunda ola desde el 22 de diciembre hasta el 16 de enero contabilizaba 29 decesos de profesionales de salud por coronavirus.



Terapias



El 90% de los pacientes ingresados en la UTI del hospital de Montero son personas de la tercera edad, explicó uno de los profesionales médicos del lugar.



Según él, las 12 camas que había disponibles en la UTI Covid-19 se llenaron a los tres días de que el Hospital Óscar Urenda, el único de tercer nivel en provincias, abriera sus puertas, “y la demanda no se detiene”.



Entre los ingresados hay pacientes de otros municipios vecinos y también llegan pedidos de auxilio de Santa Cruz de la Sierra.



Ante la saturación, los profesionales del hospital Óscar Urenda están viendo la posibilidad de habilitar una Unidad de Cuidados Intermedios (UCI).



Pedidos del sector



Romero y Ovando advirtieron por separado que podrían empezar las movilizaciones del sector si no son escuchados en sus pliegos petitorios; ambos coinciden que es necesario aplicar más restricciones de circulación.



Ovando enfatiza que no desistirán de su pedido de cuarentena rígida. Agrega que tuvieron una reunión previa con autoridades municipales y esperan que hasta el martes convoquen a los sectores técnicos a conversar, caso contrario analizarán medidas. “Incluso no descartamos hacer una denuncia penal a las autoridades, sino habilitan más UTI, por atentado a la salud”, remarcó.



Romero detalló que hoy concluye el plazo para que las autoridades respondan a sus pedidos: además de restricciones; la dotación de más personal con 1.200 ítems; seguro de vida y su efectiva cancelación, entre otros.



El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, indicó que esperan que hasta el martes se pueda habilitar el domo del Japonés pues hay avances en la contratación de más profesionales con los remanentes del 2020, autorizados por el Ministerio de Salud.



Centros de toma de muestra



La Alcaldía cruceña realizó ayer pruebas de antígeno nasal en cuatro distritos (Estación Argentina; Pampa de la Isla; Plan Tres Mil y Centro) con más incidencia de casos en el marco de un estudio de vigilancia epidemiológica.



La asesora municipal de Salud, Katerin Cuéllar, indicó que en total se realizó 800 pruebas a pacientes sospechosos. El objetivo también es identificar y poder aislar a los pacientes sospechosos.



En la actualidad la ciudad cuenta con 20 establecimientos donde se toma gratis la prueba (PCR o de antígeno nasal, según criterio médico) a las personas sospechosas de tener coronavirus.