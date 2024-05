ONG actúa de oficio en el caso de humorista arrestado y demanda a la Policía

Raúl Cuenca deja el humor a un lado por un momento. Lo que le pasó el 17 de mayo no lo olvidará jamás. Lo arrestaron al salir de un canal de televisión de la ciudad de La Paz solo porque minutos antes había personificado a un policía en un espacio cómico. El humorista habló con EL DEBER y dijo que fue tratado de forma “abusiva” por efectivos policiales. Cuenca cree que detrás de su detención hay “alguien con poder” que quiere perjudicarlo. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda) actuó de oficio en este caso contra la Policía Boliviana.

La Cidhpda es una Organización No Gubernamental (ONG) que tiene sede en Estados Unidos. Cuenca deja en claro que él no se querelló contra ningún efectivo policial. El comediante relató a este medio que el pasado sábado funcionarios de la CIDH se contactaron con él para hacerle tres preguntas: si los efectivos que lo detuvieron día antes estaban vestidos con traje policial o eran de inteligencia, si lo llevaron a celdas policiales en un vehículo policial y si le mostraron algún orden de aprehensión.

“Yo no hice absolutamente nada en contra de nadie, en contra de ninguna institución, nunca hice yo una demanda. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos se contactó el sábado temprano conmigo y me hicieron las preguntas. En base a eso, ellos han instaurado una demanda en contra de la Policía, yo quise quedar al margen y no quiero hacer ningún tipo de querella, fue la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos quienes hicieron de oficio la demanda”, destacó Cuenca.