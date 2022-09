Operaciones ilícitas en el Titicaca: desde muelles ilegales a droga sumergida

Según las autoridades ediles de Desaguadero, no tienen competencia para destruir o inhabilitar el muelle clandestino, aunque no descartaron hacer gestiones para su inhabilitación ante el Gobierno central. Sobre ese punto, el viceministro Vargas explicó que las Fuerzas Armadas (FFAA) deben recibir una autorización para derribar el muelle, pero no descartó que la Armada Bolivia tenga la potestad de acción, siendo que se trata de una instalación clandestina utilizada para el contrabando.