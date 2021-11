Oposición denuncia “golpe legislativo”; minorías buscan ocupar cargos en la directiva con el apoyo del MAS

Escucha esta nota aquí

‘Creemos’ y Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron este sábado un “golpe legislativo” al interior de Diputados, donde minorías disidentes intentan ocupar cargos en la directiva, pese a que las jefaturas de bancada de la oposición presentaron oficialmente sus planchas.

Existió una bochornosa sesión en la Cámara Baja, donde hubo forcejeos, gritos y amagues de enfrentamiento, teniéndose que determinar un cuarto intermedio para mañana, a las 09:00, con la finalidad de lograr consensos en los espacios que les corresponden a esas dos fuerzas políticas.

Los datos indican que el Movimiento Al Socialismo (MAS) habría logrado captar siete asambleístas, dos de CC y cinco de ‘Creemos’, respaldándolos para que ocupen cargos en la dirección de esa instancia del Legislativo.

Sin embargo, desde la oposición se denunció que el oficialismo pretende dividirlos favoreciendo a “tránsfugas” y así tomar el control de la directiva, razón por la que determinaron declararse en vigilia, a la espera de la reinstalación del debate.

La sesión:





“Otra vez el MAS, usando a los traidores, compra conciencias e intenta un golpe a la democracia parlamentaria, a la Ley y a la representación legítima de la oposición. No vamos a permitir que tránsfugas y corruptores pisoteen la voluntad popular”, acusó Carlos Mesa, jefe de CC.

Centa Rek, representante de Creemos en el senado, acusó al reelecto presidente de Diputados, Freddy Mamani, de “tratar de aceptar fórmulas alternativas a las presentadas por las jefaturas de bancada de la oposición para ocupar los puestos de directiva, comisiones y comités utilizando a tránsfugas políticos”.

Ante esas acusaciones, el titular de la Cámara Baja informó que asambleístas de ambas fuerzas de oposición presentaron a dos planchas cada una. “Los problemas internos de Comunidad Ciudadana y de Creemos no son responsabilidad del MAS. Estas agrupaciones podían concertar entre ellas y presentar una sola plancha el día de hoy a las cuatro de la tarde; sin embargo, esto no sucedió porque ellos no lo quisieron”, dijo.

Mensaje de Mesa:





CC, a través de su jefe de bancada Carlos Alarcón, propuso a Enrique Fernando Urquidi para la segunda vicepresidencia y a Walter Villagra para la tercera secretaría. Sin embargo, los diputados de la misma alianza, Edwin Rosas y Keila Ortiz, se autoproclamaron candidatos a la segunda vicepresidencia y la tercera secretaría.

Creemos postuló a Oscar Michel Flores como candidato a la cuarta secretaría, pero el grupo de disidentes a la cabeza de Sandra Paz Méndez, José Luis Durán, Tito Caero Vargas y Runy Elvio Callau propuso la continuidad de Sandra Paz que ya el año pasado se distanció de la agrupación de Luis Fernando Camacho para ocupar el mismo cargo.

Las imágenes: