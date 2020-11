Oposición expone tibio diálogo en la Asamblea y no se une en regiones

Escucha esta nota aquí

La oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), en el último tiempo, no miró adecuadamente la realidad política del país. En esta nueva era parece que no será la excepción. Los opositores tienen escaso diálogo en la Asamblea Legislativa Plurinacional y existe un impulso de unidad para encarar las elecciones subnacionales. Por ahora, las dos fuerzas importantes contrarias al masismo nadan en la misma corriente, pero sin coordinar esfuerzos.

Beni es un espacio único en el que Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos pudieron sellar una alianza. Las dos fuerzas opositoras del país decidieron unir esfuerzos para enfrentar al MAS. Lo difícil ahora será la elección de candidaturas, tanto a la Gobernación como a los municipios.

La senadora Cecilia Moyoviri (CC) explicó que este acuerdo con Creemos tiene el objetivo de unir a la oposición en Beni y presentar como bloque un solo candidato a la Gobernación y a los municipios. La legisladora añadió que los postulantes se definirán en reuniones entre ambas alianzas.

“Este es un ejemplo para todo el país. La oposición puede unirse para frenar el abuso del MAS. Ojalá esto se replique en toda Bolivia y en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde existe poca coordinación, pero estamos empezando recién”, dijo Moyoviri.

El líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, celebró la unidad en la región beniana y auguró que este pacto se replique en otros departamentos del país.

“Esa unidad en torno a principios y a una visión de desarrollo, ojalá la podamos replicar en todo el país, para avanzar en la defensa de la democracia y frenar al autoritarismo del MAS, como primer paso mirando a las elecciones subnacionales”, detalló Camacho.

Creemos y CC no supieron unirse o negociar en las elecciones nacionales que ganó el MAS. Sus líderes, Camacho, de Creemos, y Carlos Mesa, de CC, se opusieron a bajar sus candidaturas o reunirse para hallar caminos para lograr estrategias contra el MAS.

Lento avance

En el Legislativo esa coordinación entre bancadas avanza tibiamente. El diputado Jairo Guiteras (CC) detalló que las dos alianzas avanzan en la unidad en temas importantes, como la restitución de los dos tercios en los reglamentos del Senado y Diputados y leyes.

“Las bancadas funcionan de manera cohesionada. Hace unos días hubo una protesta por los dos tercios donde el MAS cortó el debate sin haber alcanzado el tiempo requerido por los reglamentos. Se hizo una protesta conjunta tanto de la bancada de Creemos como de la bancada de CC. También en las brigadas parlamentarias en los diferentes departamentos se han encontrado puntos de encuentro. Yo creo que acá hay intereses nacionales y hay que dejar a un lado los intereses políticos”, remarcó Guiteras.

El legislador reveló que el acuerdo en la región de Beni nació en el Legislativo con las bancadas de Creemos y CC. Guiteras señaló que la brigada parlamentaria beniana inició la alianza en La Paz y luego se replicó en Trinidad.

Mientras, el jefe de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, confirmó que existen acercamientos entre las dos alianzas en el Legislativo en temas comunes, pero existen diferencias en el aspecto regional, como la situación política en Santa Cruz.

“Hay temas importantes que necesitan un tratamiento cohesionado entre ambas bancadas. Un ejemplo, la restitución de los dos tercios (en los reglamentos), aspecto que el MAS vulneró. Lo difícil se hace en lo regional. Si bien en Beni se dio ese paso importante, hay regiones donde será más difícil, por ejemplo en Santa Cruz, donde hay más fuerzas políticas”, manifestó Bazán.

En la legislatura pasada, la oposición no logró cohesionar fuerzas para enfrentar al MAS. Unidad Demócrata (UD) ni siquiera pudo ser una alianza unida. Tuvo varios problemas y disidencias que llegaron hasta el masismo. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) no tuvo mucho impacto.

Antes, pasó lo mismo con Convergencia Nacional (CN). Este grupo fue una reunión varias agrupaciones que en el trabajo legislativo no pudieron mantener unidad. Muchos legisladores se pasaron al MAS y otros se declararon independientes.

En la actualidad, en el Senado la cohesión entre CC y Creemos avanza lento. Moyoviri relató que este trabajo se inició con la consolidación del acuerdo en Beni, pero admitió que existen temas por coordinar en el Legislativo. La asambleísta afirmó que se debe negociar temas de interés nacional que sean plasmados en proyectos de ley.

Por su parte, la senadora Centa Rek (Creemos) auguró que ambas bancadas puedan ser una “fuerte oposición” al MAS y coordinar en aspectos de interés nacional. “Se deben dejar de lado los intereses de partidos y políticos para pensar en un solo interés nacional. Será difícil, será un reto, pero hay que lograrlo”, dijo.

Por su parte, la jefa de bancada de CC en el Senado, Andrea Barrientos, explicó que existe un acercamiento con Creemos para coordinar acciones en temáticas importantes, como la fiscalización de iniciativas que tenga el MAS y también proponer normas conjuntas al Senado.

“Debemos unirnos para lograr cohesión en diferentes temas. Acá se debe dejar el interés político y se debe lograr pensar en el bien común, que es el país. Incluso se debería sumar al MAS para lograr acuerdos nacionales en temas de vital importancia, como la pandemia, la reactivación económica y otros”, detalló Barrientos.

Regiones buscan unidad

En las regiones la unidad se hace más difícil. Solo Beni logró ese acuerdo, pero todavía está pendiente la elección de candidatos. A Santa Cruz se le suma el Movimiento Demócrata Social (MDS) a Creemos y CC en el bloque opositor al MAS. Bazán admitió que existen diferencias con los demócratas y que se debería coordinar la convocatoria de unidad que realizaron los cívicos cruceños.

“En estas próximas elecciones subnacionales no se trata solamente de derrotar al MAS, sino de cambiar la vida de los cruceños con un cambio de administración y eso es lo que propone Creemos”, remarcó el diputado Bazán.

Mientras, el secretario ejecutivo del MDS, Vladimir Peña, se abre a consolidar un solo proyecto de oposición al MAS, pero con varios puntos como condicionantes. Uno de ellos es que esta alternativa “se construye en el centro para que sea aglutinadora y no en los extremos, que solamente confrontan”. El precandidato también remarcó que la unidad “por sí sola no resuelve todos los problemas” y ve la necesidad de concertar una propuesta de futuro para la región.

En CC, el diputado Guiteras señaló que se debe priorizar un proyecto que beneficie a la región y detalló que su alianza asistió a la convocatoria de los cívicos para analizar esa situación.

En La Paz la situación es más compleja. La oposición al MAS no encuentra caminos para unirse. El partido más sólido en la sede de Gobierno, Soberanía y Libertad (Sol.bo), de Luis Revilla, todavía no definió candidatos y no tiene perfiles visibles para seguir en la Alcaldía.

En la sede de Gobierno existen nombres de candidatos como Iván Arias, Amílcar Barral, Waldo Albarracín, Luis Larrea, Jaime Vega y otros. Mientras que para la Gobernación suenan dos nombres que pueden hacer frente al MAS: Rafael Quispe y Felipe Quispe, aunque este último es pretendido por el masismo.

En Cochabamba la dispersión es más notoria. Los demócratas quieren ir solos y CC buscan aliarse con agrupaciones.