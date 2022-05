Oposición no negociará nada con Gustavo Torrico

Escucha esta nota aquí

Opositores descartaron ayer cualquier reunión con el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, para concertar un defensor o defensora del Pueblo, y lo llamaron “violento” e incluso “diablito”.



Torrico, el lunes, planteó una agenda de reuniones con la oposición para consensuar y definir al sucesor de Nadia Cruz, y pese a buscar ser un articulador, acusó a las fuerzas antagónicas de desinstitucionalizar el Estado, para hacer ver que el Gobierno es malo.



“Estamos programando una serie de reuniones con bancadas políticas para que nos sentemos y veamos cuál es el punto de inflexión y cuál es el punto de quiebre, vamos a trabajar con todos porque el tema es diálogo. En primer lugar, estamos reuniéndonos con nuestra bancada, departamento por departamento. Luego lo haremos con Creemos y con Comunidad Ciudadana”, afirmó la autoridad.



La jefa de Bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, desahució cualquier reunión con Torrico, porque él se descalificó “a sí mismo con su estrategia de violencia, odio, división”.



Su colega en Diputados, José Carlos Gutiérrez dijo que la oposición “no tiene nada que hablar con el viceministro de Coordinación. Cómo podemos sentarnos a hablar con una persona que organiza los grupos de choque del MAS o con gente que pide que una madre sacrifique a un hijo por un proyecto político. No vamos a negociar con violentos. Satuco es el diablo, no podemos negociar con diablitos”, dijo.



El diputado José Ormachea, de Comunidad Ciudadana dijo que no hay posibilidad de hablar con “un violento. Que se disculpe con el diputado Beto Astorga, a quien le pateó en la cara durante un conflicto en la UMSA. No hay posibilidad de conversar con una persona como este señor”, aseveró.