Oposición tiene el ‘voto de oro’ para definir presidentes de las cámaras

En CC, el diputado Astorga defiende que ellos no están divididos, que sólo separaron a legisladores que no respetaron la sigla y que no se puede comparar con lo que pasa en el MAS. “Son solo ocho tránsfugas desconocidos que no han hecho gestión. Son personas que se han vendido a Luis Arce y que han cruzado ríos de sangre y son gente que no es representativa ni relevancia política”, dijo Astorga.