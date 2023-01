Oposición ve que procesarán a Áñez por Sacaba y Senkata en vía ordinaria

El expresidente Carlos Mesa, a través de su cuenta de Twitter, señaló: “Reitero mi solidaridad con la ex Presidenta Constitucional Jeanine Añez, y saludo su valiente decisión de no aceptar un juicio ilegal e injusto ordenado y armado por quienes ejecutaron el fraude monumental de 2019 y que no le corresponde por su condición de ex mandataria”.