Opositores califican de ilegítimo al defensor; en el MAS ven legalidad

Los políticos y especialistas en el área consideran que la oposición tiene una “alta responsabilidad” en la designación “ilegítima” del Defensor del Pueblo que se logró el viernes bajo maniobras del MAS. Los viajes, licencias y no habilitar a sus suplentes para la sesión de Asamblea son considerados como falta de estrategia política y de experiencia de los líderes de la oposición.

Por su lado, el politólogo Marcelo Arequipa dijo que “la elección del defensor, en términos estrictos de la legalidad, no tiene una anomalía. Pero en términos políticos y la sensibilidad social de la ciudadanía hay un problema de carácter de legitimidad y es muy cuestionable por la falta de consenso. Hay una responsabilidad en la falta de estrategia política de la oposición por no haberse adelantado”.

“La elección es legal pero no es legítima. Más que méritos del MAS ha sido por los errores de la oposición porque no sé si era necesario que vayan a Santa Cruz sabiendo que hay una Asamblea. ¿Por qué no podían habilitar a sus suplentes esta semana?”, cuestionó Barral, a tiempo de recordar que el año pasado también permitieron la aprobación de la Ley Legitimación de Ganancias Ilícitas.