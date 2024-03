Opositores denuncian que Evo promueve injerencia política extranjera en asuntos internos del país

El dirigente alteño Roberto de la Cruz criticó las declaraciones del jefe del MAS, que esta semana advirtió que si lo inhabilitan “habrá una convulsión” y sentenció: “ Quién miércoles se cree este. Entienda, Evo Morales está inhanilitado por arriba, por abajo, y por retaguardia también . Primero constitucionalmente a partir de la determinación de la CIDH que dijo que la reelección indefinida no es un derecho humano, por eso, si hacemos un control, Morales no será más inscrito por el TSE”.

En segundo lugar, indicó que “la CPE establece que para ser candidato a presidente debe tener residencia de cinco años. Él ya no cumple porque estuvo fuera del país cuando huyó. Tercero, la parte moral, en el mundo indígena no hay reelección perpetua, sólo los dictadores pueden perpetuarse”. Finalmente, aseveró que “si busca generar convulsión, que no se escape, porque los alteños ya no lo defenderemos”.