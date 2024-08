Opositores emitieron un comunicado en conjunto en rechazo a las elecciones en Venezuela; Manfred lo hizo por cuenta propia

En el pronunciamiento en conjunto, los cinco actores políticos aseguran que el mandatario boliviano está manchando el nombre del país al convertirlo en cómplice de la cancelación sistemática de la voluntad popular en Venezuela. “Pretenden robarse la victoria electoral más grande de los 70 años de la democracia de este país”, indica.



Y llaman a los bolivianos a pronunciarse en contra de la asociación entre el país y las tres dictaduras latinoamericanas de Cuba, Nicaragua, Venezuela.



Finalmente, expresan su solidaridad con los "verdaderos ganadores de las elecciones, en este momento de lucha contra el cinismo y la prepotencia del gobierno dictatorial, no democrático, de Maduro".



En la otra vereda, Reyes Villa dijo que tras conocer los resultados es “natural que surjan dudas sobre una victoria, cuando todo el mundo ha sido testigo del despertar de un pueblo que después de 25 años anhela un cambio”.



No es la primera vez que Manfred y los cinco líderes de oposición no coinciden juntos.



De hecho, el viernes, el alcalde cochabambino sostuvo un encuentro con militantes de su agrupación, y disidentes de Creemos, entre los que figuran José Carlos Gutiérrez, Laura Rojas, Omar Rueda, Estabiliz Bravo, entre otros, con un objetivo de analizar la situación que atraviesa el país en base a múltiples temáticas. Sin embargo, expertos ven que el burgomaestre prepara una posible candidatura presidencial.