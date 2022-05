Opositores lamentan muertes de Potosí y exigen que se realice una investigación exhaustiva

Tras conocerse que una avalancha humana provocada por la explosión de una granada de gas lacrimógeno durante una asamblea estudiantil que se realizaba para coordinar las elecciones de la Federación Universitaria Local (FUL) en la universidad Tomás Frías de Potosí cobró la vida de cuatro estudiantes de sexo femenino y dejó a más de 70 estudiantes heridos, los líderes de oposición no dudaron en acudir a las redes sociales para expresar sus condolencias a las familias afectadas y pedir justicia para las víctimas.

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, envió su solidaridad a las familias a través de su cuenta oficial de Twitter y exigió que se realice una investigación rápida que permita identificar a los responsables de causar la muerte de las cuatro estudiantes.

“Expreso mi consternación y envío mi solidaridad a las familias de las personas fallecidas y heridas en los trágicos sucesos de la Universidad T. Frías de Potosí. Exigimos una investigación rápida y transparente que identifique y sancione a responsables de estos terribles hechos”, publicó el excandidato a la presidencia.

En la misma línea, el expresidente Jorge Tuto Quiroga dijo que siente dolor y angustia por la tragedia y exigió una clamorosa investigación para sancionar a los implicados.

“Dolor, angustia y luto en toda Bolivia por lo ocurrido hoy en la Universidad Tomás Frías de Potosí. Mi solidaridad para las familias de jóvenes fallecidos y heridos, y mi clamorosa exigencia de una investigación que permita sancionar a los que causaron esta avalancha mortal”, señala la publicación de Quiroga.

Samuel Doria Medina, fue un poco más allá, ya que, además de pedir una sanción para los responsables de la tragedia, propuso una reforma universitaria para que no se utilice a los estudiantes como escalera política ni se repartan pegas dentro de la universidad.

“Me ha conmovido la tragedia de la Universidad de Potosí. Además de una sanción para los responsables, debemos exigir una reforma en la universidad para que no se use a los estudiantes como escaleras políticas y para que las FUL dejen de ser negocios para los dirigentes”, afirmó Doria Medina.

