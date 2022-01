Opositores piden no ir contraflecha con la vacunación y masistas optan por el silencio

Escucha esta nota aquí

La resistencia a la vacunación de algunos legisladores del MAS y de la oposición fue criticada por los jefes políticos opositores, mientras que en el MAS, los 18 parlamentarios que no se vacunaron optaron por guardar silencio y apagar el teléfono.





“Para enfrentar la pandemia hay que vacunarse, ese es el llamado y los padres de la patria no pueden ir en contraflecha al sentir de la familia boliviana, den ejemplo, acaten las políticas de salud y acudan a sus puntos de vacunación”, exhortó el senador Erick Morón a través de un video.





De acuerdo con el banco de datos del Ministerio de Salud 23 legisladores no recibieron las vacunas correspondientes, 18 masistas y cinco opositores. El cruce de información proveniente de las listas de los partidos entregadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Ministerio de Salud permitió conocer que casi el 8% de los 350 legisladores no se vacunó.





EL DEBER se comunicó con los diputados que no recibieron las vacunas; sin embargo, estos optaron por el silencio. El diputado Juan Zurita Escalera respondió la llamada, pero cuando se enteró del tema de la entrevista simplemente colgó el teléfono. Sus senadores correligionarios Gilmar Huarachi Huarachi, de Oruro y Misdrael Mamani Arenas, del Beni optaron por apagar el celular.





Una decena de legisladoras, que también forman parte del grupo que no recibió la vacuna, no respondieron el teléfono pese a la insistencia. Morón lamentó que legisladores de cualquier sigla o color político no hayan acudido al llamado de vacunación, tomando en cuenta que son autoridades electas por un determinado grupo de población.





El carnet





La diputada Prisila Dantes (CC), Beni publicó una nota en sus cuentas de redes sociales, en las mismas responsabiliza al Ministerio de Salud porque ella no figura en las listas de vacunados; afirmó que es Bioquímica Farmacéutica de profesión y como tal fue parte del primer grupo que recibió la vacuna.





Lo que sucedió es que, en la lista de su partido político, Comunidad Ciudadana, Dantes figura con un número de carnet de identidad, ese número no coincide con el número que publicó en sus RRSS. Verificado el número, evidentemente la diputada sí figura con tres vacunas.