Opositores recuerdan que Gobierno ya incumple plazos sobre tratamiento de Presupuesto 2025

El Presupuesto General del Estado (PGE) es la única ley que se aprueba de forma automática si es que el parlamento no trata y sanciona en 60 días. Los diputados opositores afirman que el Gobierno ya incumple plazos desde el 1 de noviembre de este año porque no puso a disposición de los legisladores el proyecto de ley.

“Yo solicité desde el día 1 hoy 18 de noviembre nuevamente fui a presidencia y me dicen que lo mandarán a mi correo, no me quisieron entregar, son las 21:30 y no mandaron nada, el Gobierno ya está incumpliendo la Constitución”, advirtió el diputado Miguel Roca.