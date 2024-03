Opositores repudian amenaza de Evo de convulsionar el país si no es candidato y limitan su alcance

Opositores y ‘arcistas’ repudiaron las declaraciones del exmandatario Evo Morales, quien afirmó que habrá convulsión en el país si es que no lo habilitan como candidato presidencial a las elecciones de 2025.

El diputado del MAS, ala ‘arcista’, Juan José Jáuregui, comentó que “es una declaración desesperada, inoportuna, inapropiada, desatinada. Hace ver que Evo Morales está en un callejón sin salida porque las organizaciones sociales a la fecha ya no lo apoyan”.

Complementó que en el acto de aniversario del MAS, organizado por el ala ‘arcista’ en La Paz, el jueves pasado “se pudo evidenciar que la nueva ruta que las organizaciones sociales matrices toman bajo el liderazgo de Lucho Arce es muy fuerte . Hay que aceptar que hay un sector del país que está aún a disposición de Evo para cumplir sus exigencias, y es el Chapare, por lo demás estamos convencidos de que no tendrá posibilidades de cumplir esa amenaza de convulsionar. Pero no puede ser que el líder de un sector que tiene relevancia nacional emita amenazas de esta naturaleza. A ningún ciudadano que se dedica a producir dentro de nuestro territorio, le agrada estas declaraciones. Y hacen ver a Morales en un laberinto sin salida”, dijo Jáuregui.

El asambleísta “evista” Gualberto Arispe respondió que “en un afán analítico Evo dio a conocer lo que podría ocurrir si acaso el Órgano Electoral tomara la decisión de inhabilitarlo . “Su postulación está apoyada y sacramentada por el pueblo humilde, el que siempre fue marginado por anteriores gobiernos y por el actual. Y esta gente ya no apoya a Arce”.

Insistió en que “ no es una amenaza, lo que hizo fue mostrar una realidad, y si es que no es candidato, la gente se va a movilizar. Muchos están listos para eso, para salir a las calles y defender a su candidato”, expresó Arispe.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, a nombre de la agrupación expresó: “Rechazamos este tipo de declaraciones porque el señor Evo Morales sabe que la población boliviana ya le dijo No el 21-F, que le volvió a decir que No en las elecciones de 2019, y que inclusive tuvo que salir huyendo del país. Por eso, creo que este tipo de amenazas busca solamente amedrentar a la ciudadanía, generar desestabilización y es una afrenta a los bolivianos que ya no lo aceptan”.