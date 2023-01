Opositores ven que el Gobierno se apoya en funcionarios para tener fuerza en La Paz

“El MAS ya no moviliza a su gente, por ejemplo, no se vio contramarchas en Cochabamba de campesinos chapareños , eso fue muy notorio. Los cochabambinos pudieron marchar en Cercado tranquilos. Asimismo, los cruceños han podido marchar sin que la gente de Yapacaní vaya a desmovilizar esa marcha, entonces la fuerza del Gobierno se concentra en La Paz ” declaró el diputado, José Manuel Ormachea (CC).

“Hay que entender no hay tanto funcionario público en otros departamentos, quién no vio a los guerreros azules que maneja (el ministro Edgar) Montaño, entonces la fuerza se concentra en los ministerios ya no en las organizaciones”, opinó el ex diputado Amilcar Barral. Desde sus cuentas en redes sociales expuso la presencia de funcionarios en las contramarchas.